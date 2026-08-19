МУЗЕЙ ПРОЛЕТАРСКОГО ЗАВОДА

Музей истории Пролетарского завода. ОАО «Пролетарский завод» - одно из ведущих предприятий Северо-Западного региона России , специализирующееся на производстве судового оборудования для надводных и подводных кораблей, а также изготавливающее продукцию для энергетической отрасли.

В настоящее время ОАО «Пролетарский завод» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, координирующей деятельность более 50 крупнейших судостроительных предприятий России. Многогранная история завода с момента основания в 1826 году (первое название - Александровский литейный завод) до сегодняшнего дня отражена в экспозиции музея истории предприятия.

Музей истории ОАО «Пролетарский завод собирает, хранит, экспонирует и исследует материальные и документальные свидетельства, освещающие историю машиностроительного старожила Санкт-Петербурга, а также служит представительским целям.

Музей открылся в 1968 году по инициативе общественных организаций предприятия. В настоящее время он занимает площадь 400 кв. метров. Экспозиция разбита на три основных периода. В первом зале представлена история завода с 1826 года до 1917 года (в экспозицию включены материалы и экспонаты: по изготовлению первых паровых и подводных судов; по вкладу предприятия в украшение Санкт-Петербурга и его пригородов, по строительству подвижного состава для первой российской магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой).

Во втором зале представлен период с 1917 года по 1963 год. В это время завод занимался ремонтом паровозов, а затем строительством тепловозов. В этом зале находиться и экспозиция, посвященная участию пролетарцев в Великой Отечественной войне . Третий зал дает представление о современном периоде деятельности предприятия с 1963 года по настоящее время; рассказывает о крупнейшем в регионе предприятии судового и энергетического машиностроения и его людях.

За время работы музея, который функционировал даже в годы экономических катаклизмов, здесь побывали сотни тысяч экскурсантов. В музее регулярно организуются выставки, встречи с интересными людьми, ветеранами и специалистами предприятия. Совместно с общеобразовательными учебными заведениями района и города в музее проводятся мероприятия по краеведению, акцент делается на изучении истории Невского района Санкт-Петербурга, истории ВОВ; совместно с преподавателями школ района проводятся уроки музейной педагогики.

Музеем ведется работа по популяризации знаний индустриальной истории города. Своей активной деятельностью музей содействует профессиональной ориентации учащихся школ, лицеев , колледжей и вузов Санкт-Петербурга в сфере машиностроения, участвует в расширении представлений молодежи и старшего поколения о технических, технологических, экологических, социальных и культурно-бытовых аспектах деятельности машиностроительного предприятия и его трудового коллектива. Уникальные фонды музея насчитывают более 6 тысяч экспонатов. В 1985 году ему было присвоено звание “Народный”.

Сегодня музей ОАО «Пролетарский завод» оказывает влияние не только на формирование положительного имиджа предприятия, являясь важным элементом корпоративной культуры, но и продолжает пополняться новыми свидетельствами и документами, которые могут быть интересны всем, кого интересует прошлое и настоящее отечественной промышленности.

Иллюстации:

Музей истории Пролетарского завода.