МУЗЕЙ ПОСЕЛКА НИЖНЯЯ МАКТАМА

Музей истории поселка Нижняя Мактама города Альметьевск РТ регулярно работает с 12 ноября 1998 года.

В музее работают четыре сотрудника. В коллекцию музея входит более чем две тысячи сто шестьдесят предметов, двести семьдесят четыре предмета коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Музей был открыт 12 ноября 1998 года. Его экспозиция представляет историю поселка с древнейших времен до сегодняшних дней: археологию, окружающую природу, орудия крестьянского труда, историю коллективизации, Великой Отечественной войны , начала XXI века. Экспозиция размещается в пяти комнатах.

Повышенный интерес у посетителей вызывают материалы, посвященные крестьянскому быту. Здесь собраны уникальные экспонаты: старинная посуда, орудия труда, бытовая утварь, мебель. Особое место в музее отведено мактаминским женщинам, которые творили настоящие чудеса, создавая произведения народного искусства.

По собранным образцам деревенской вышивки можно изучать историю этого ремесла. Подробно представлены материалы о событиях, произошедших с 1930 года по 1965 год. В зале "Боевой славы" демонстрируются экспонаты, рассказывающие о Великой Отечественной войне. Завершает экспозицию раздел "Мактама сегодня".

В наши дни Мактама - большой рабочий поселок. Нижняя Мактама является юго-восточными воротами нефтяной столицы Татарстана - города Альметьевска Музей истории поселка Нижняя Мактама города Альметьевск РТ работает в форме некоммерческого учреждения исторической специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Музей истории поселка Нижняя Мактама города Альметьевск РТ является организацией муниципального подчинения. Музей ведет прежде всего культурно-массовую деятельность.

Иллюстрации:

Музей истории поселка Нижняя Мактама.