МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ

Музей истории политической ссылки открылся 16 декабря 1989 года. Здание Музея является памятником истории местного значения, состоит на учёте в Центре сохранения историко-культурного наследия Иркутской области.

В этом доме был открыт первый музей в селе Братск-Острожном по инициативе ссыльного большевика Валентина Владимировича Рябикова и активистов села - Карпова Михаила Ефимовича, Юрина Якова Николаевича и Оседлова Якова Михайловича. Музей был открыт в бывшем церковном доме, который священник Богоявленской церкви Леонид Малышев отдал под нужды Братского отделения Общества изучения Сибири и улучшения её быта.

Музей состоял из шести отделов, занимал три большие комнаты. В музее хранились ценные бумаги Братского архива, отделы археологии , палеонтологии, отдел природы, отдел хозяйства и быта, отдел нумизматики. В 1919 году Музей был перенесён в здание школы и вместе с ней сгорел в ноябре 1934 года. Остался «Предметный указатель музея», написанный рукой Карпова М.Е., учителя школы и бессменного заведующего музеем.

К 100 летию первого музея в Братске сотрудниками БГОМ были написаны статьи, опубликованные в газете «Знамя» в марте - апреле 2013 года. Первая экспозиция Музея истории политической ссылки была посвящена истории политической ссылки в селе Братске и Братском районе, начиная с пребывания в ссылке в башне Братского острога протопопа Аввакума. Следующая выставка «Судьбы узников ГУЛАГа» рассказывала о политических репрессиях и ссылке в 1930-1950-е годы.

В следующие годы с 1999 года и до настоящего времени в музее работают сменные экспозиции: «Род Карповых в истории Братска», «Чарующий мир кристаллов», «Герои войны 1941-1945 годов», «Пуд соли», «И ткем, и шьем…», «Выставка народной игрушки», «Города - побратимы Братска», «Выставка елочной игрушки», «Мой любимый город» и другие. Выставки из фондов Братского городского музея и других музеев.

В настоящее время в Музее работает выставка «Первый завод Братска», посвященная 165-летию первой плавки Николаевского железоделательного и чугунолитейного завода. Николаевский завод - первое промышленное предприятие в Приангарье был в XIX веке лучшим заводом в Сибири и входил в десятку сильнейших заводов России.

Иллюстрации:

Музей истории политической ссылки.