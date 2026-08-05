МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Государственный музей политической истории России.

Музей, расположенный в историческом центре Петербурга, рассказывает о бурных и трагических событиях прошлого, революциях и войнах, изменивших судьбу России.

Здания музея - два архитектурных памятника в стиле модерн , особняки балерины М.Ф. Кшесинской и барона В.Э. Бранта. Центральная экспозиция «Человек и власть в России в XIX - XXI столетиях» отражает ключевые события российской политической истории двух веков. Герои экспозиции «Советская эпоха: между утопией и реальностью» - партийные лидеры и ударники труда, сотрудники НКВД-КГБ и заключенные ГУЛАГа , диссиденты и представители андеграунда. Воссоздана рабочая комната В.И. Ленина , с исторического балкона которой он выступал в 1917 году.

Иллюстрации:

Государственный музей политической истории России.