МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Государственное автономное учреждение «Мемориальный комплекс политических репрессий» Пермского края ведет свою работу на территории объекта культурного наследия регионального значения - ансамбль «Колония политических заключённых ВС- 389/36 » (всего 19 объектов культурного наследия регионального значения).

Первые постройки появились в 1946 году. В лагере содержались уголовники, которые делились на две группы: «бытовики» (лица, осужденные за бытовые преступления) и «указники» (лица, осужденные, например, за прогулы без уважительных причин, за неоднократные опоздания на работу свыше 20 минут, за самовольный уход с предприятия оборонного значения). Численность заключенных в тот период составляла порядка 500 человек. Осужденные занимались лесозаготовкой, переработкой леса и деревообработкой.

С 1953 по 1972 годы в колонии содержалось порядка 300 бывших работников правоохранительных органов, судов и прокуратуры, осужденных за уголовные преступления. А в 1972 году колония была реорганизована, и в нее были перемещены осужденные за государственные преступления из других исправительно-трудовых колоний.

В этот период контингент составляли лица, которые были обвинены и получили срок за измену Родине, антисоветскую агитацию и пропаганду, заговоры с целью захвата власти, шпионаж, террористические акты, диверсии и вредительство, бандитизм. Всего в лагере на тот момент содержалось порядка 200 человек.

Часть заключённых исправительно-трудовой колонии ВС 389/36, впоследствии были реабилитированы 18 октября 1991 года Законом РФ №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». В 1988 году колония была ликвидирована.

Иллюстрации:

Мемориальный комплекс политических репрессий.