МУЗЕЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ

Музей истории Парламентаризма в России . Трудно представить более удачное место для его размещения, чем Таврический дворец.

Ведь именно здесь с 1906 года по 1917 год работали первые народные избранники, обсуждавшие ключевые вопросы развития Российской империи. Мемориальная доска при входе во дворец напоминает о далеких событиях начала XX века.

Таврический дворец - уникальный памятник архитектуры, истории и культуры. Построенный для Г.А. Потемкина, в 1792 году он становится императорской резиденцией, а с 1906 года по 1917 год - местом заседаний Государственной Думы Российской империи. Сегодня в Таврическом дворце располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Во время экскурсии посетители могут совершить прогулку по трем парадным залам и другим помещениям Таврического дворца, узнать историю его обитателей, посетить великолепный Думский зал, ознакомится с выставками, посвященными истории российского парламентаризма.

Иллюстрации:

Музей истории Парламентаризма в России.