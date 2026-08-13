МУЗЕЙ П.А. ОЙУНСКОГО

В 1970 году в культурной жизни нашей республики произошло знаменательное событие - открылся первый в Якутии Литературный музей имени Платона Алексеевича Ойунского.

Музей носит имя видного государственного общественного деятеля, ученого, основоположника якутской советской литературы Платона Алексеевича Ойунского . В начале музей был организован как литературный музей в доме, где проживал Платон Ойунский со своей семьей в 1935-1938 годы.

В 1980 году для музея было введено каменное здание, где была развернута экспозиция показывающая путь развития якутской литературы.

В настоящее время экспозиция содержит следующие разделы: - Истоки развития якутской письменной литературы. - Создание массовой письменности. - Якутские классики - основоположники якутской литературы. - Современная якутская литература (по жанрам). - Дружба литератур - дружба народов. - Литературно-художественный орган союза писателей Якутии. В комплексе музея входит мемориальный дом - музей, а также социально-бытовой раздел размещен в якутской юрте (балаган), где родился и вырос писатель (точная копия балагана). Таким образом, в литературном музее создан комплекс, показывающий тот могучий народный родник, откуда вырос талант основоположника якутской советской литературы П.А. Ойунского и вся якутская художественная литература.

Иллюстрации:

Литературный музей имени Платона Алексеевича Ойунского.