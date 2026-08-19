МУЗЕЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Музей истории Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО).

Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение имени В.И. Ленина (ОАО «ЛОМО́») - российская компания, занимающаяся производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов. Музей истории ЛОМО существует уже почти два десятилетия. Его торжественное открытие состоялось 22 апреля 1985 года.

Предприятие оптико-механической промышленности Российской империи, СССР и России. Первое оптико-механическое предприятие в Российской империи. Крупнейшее советское оптико-механическое производственно-конструкторское объединение.

Экспозиция Музея истории ЛОМО располагается в помещении площадью 200 кв. метров и содержит экспонаты, отражающие все этапы почти вековой истории фирмы - приборы, фотографии, письменные документы. Отдельные витрины посвящены периоду становления завода (1914-1917 годов), годам Гражданской войны (1917-1922 годов) , индустриализации (1920-1930-е годы), военному периоду (1941-1945 годы), послевоенному восстановлению и развитию (1945-1962 годы), работе фирмы после объединения (1960-1980-е годы) и в новых экономических условиях. Из продукции фирмы в экспозиции Музея большое место занимают изделия оборонного назначения, дифракционные решетки, приборы для авиации, медицинское оборудование, кинотехника и фототехника, наблюдательные приборы.

Значительный объем документов и экспонатов содержится в запасниках Музея истории ЛОМО. Всего в его фондах - 386 приборов, более 4000 документов, фотографий, воспоминаний ветеранов завода, героев войны и труда. Многие из них уникальны и рассказывают не только о прошлом предприятия, но и прекрасно передают колорит своей эпохи в целом. Коллекции Музея постоянно пополняются.

Музей проводит большой объем работ по исследованию истории предприятия. Ведется регулярный поиск старых документов и приборов в городских архивах и подразделениях ЛОМО, сбор воспоминаний ветеранов фирмы. Коллектив Музея ведет раздел истории в корпоративной газете "Панорама ЛОМО", предоставляет материалы для различных публикаций (в частности, для новых книг "ЛОМО. Сквозь призму времени" и "Планета Панфилов"). По материалам Музея было выполнено научное исследование, о результатах последнего был сделан доклад на научной конференции "Война народная" (Санкт-Петербург, 2001 год) и опубликована статья в соответствующем сборнике материалов.

В Музее регулярно проводятся экскурсии для всех поступающих на фирму а также - по предварительной заявке - сотрудников различных подразделений ЛОМО и сторонних организаций. Сотрудники Музея активно участвуют в проведении всех торжественных мероприятий, которые фирма регулярно организовывает для своих ветеранов.

Иллюстрации:

Музей истории Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО).