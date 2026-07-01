МУЗЕЙ ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей истории Омского государственного технического университета.

Мысль организовать музей истории университета появилась у ректора Машкова Александра Константиновича (участника Великой Отечественной войны , выпускника ОМСИ (ОмГТУ) 1954 года, в дальнейшем преподавателя, декана, проректора по науке и заведующего кафедрой, а с 1963 года по 1976 год - ректора ОмПИ (ОмГТУ)).

ВУЗ при Машкове А.К. с 111 категории перешёл в 1 категорию. Построен Музей истории ОмГТУ при ректоре - Селезнёве Юрии Валерьяновиче, который поддержал и осуществил идею предыдущего ректора. Была организована комиссия по проектированию, строительству и сбору документов для будущего музея. Спроектировал интерьер музея и принял непосредственное участие в его строительстве Павлов Геннадий Васильевич - выпускник ОмПИ (ОмГТУ) с 1969 года, в последующие годы ставший известным художником. Музей был открыт 11.11.87 года ректором университета, академиком Жилиным Николаем Семёновичем.

Организаторы и строители создали музей как многофункциональное пространство, где имеется возможность:

- Создавать и оформлять постоянные и меняющиеся экспозиции по истории ВУЗа; - Проводить мероприятия, связанные с встречами ветеранов, выпускников, студентов, школьников (юбилейные, тематические, праздничные и так далее); - Проводить временные научно-технические выставки, выставки коллекционеров и художественные выставки, как самодеятельных художников, так и профессиональных; - Организовывать творческие коллективы студентов совместно с ветеранами (уже 8 лет существуют два вокальных ансамбля, участвующих во всех мероприятиях музея и многих мероприятиях университета и города).

Иллюстрации:

Музей истории Омского государственного технического университета.