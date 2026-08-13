МУЗЕЙ НАРОДНОСТИ СЕТО

Музей народности сето. Представители народности сето проживают в Печорском районе Псковской области и на крайних юго-восточных окраинах Эстонии.

Этнический музей в деревне Сигово организовала Татьяна Николаевна Огарева. Музей расположен на территории Паниковской волости Печорского района Псковской области. Музей-усадьба народности сето в деревне Сигово - единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру.

В течение многих столетий в приграничных районах эстонской и русской земель проживал народ сето, этническая история которого до конца еще не раскрыта. Впервые о сето в 1815 году написал немецкий путешественник Христиан Нест Шлегель. Великий эстонский поэт и ученый Ф.Р. Крейцвальд высоко оценил самобытную культуру сето, призывая собирать и изучать их напевы и сказания. Исследователем сетусского фольклора стал Я. Хурт, опубликовавший три тома "Песен сето".

Исключительное местоположение земли сето (Setomaa) наложило отпечаток на всю историю этого народа. Издревле сето мирно соседствовали с русскими и эстонцами, их поселения располагались черезполосно. Сето - земледельческий народ. Его культуре присущ патриархальный уклад. Они выращивали зерновые культуры, лен, разводили скот. Немалое значение в домашнем производстве имели обработка льна, прядение, ткачество.

В значительной степени хозяйство сето носило натуральный характер. Особую роль в их истории сыграл Псково - Печерский монастырь. В XVI веке сето приняли православие, народные предания связаны с деятельностью печорских миссионеров, особенно преподобномученика Корнилия. Однако в народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими. Это отразилось как в повседневной жизни, так и в фольклоре.

Сето до сих пор помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. Некоторые традиции сохранились до сих пор. Так, в день святого Онуфрия по поверью избавившего летом крестьян от града, в Малах представители народности сето собираются на праздник. А Кирмаш - народное гуляние завершает многие церковные праздники.

Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX - начале XX века. В 1999 году усадьбу приобрёл музей-заповедник "Изборск". В 2001 году в ней был открыт филиал музея-заповедника. На данный момент усадьба состоит из каменного жилого дома с деревянными сенями, каменного хлева и клети (амбара) 1899 года постройки, небольшой бани.

Коллекции, представленные в музее (мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда) являются плодом многолетней собирательной и исследовательской работы. Музей стал центром общения людей различных национальностей, дальнейшего изучения и сохранения культуры сето.

Иллюстрации:

Музей народности сето.