МУЗЕЙ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Дом-музей Николая Михайловича Пржевальского.

В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии особое место занимает имя Николая Михайловича Пржевальского. Оно хорошо известно всем, кто интересуется развитием географической науки. За свою недолгую жизнь Н.М. Пржевальский возглавил и провел пять больших экспедиций. Собрал поражающие воображение зоологическую, минералогическую коллекции и гербарий.

В его зоологической коллекции - свыше 7500 видов, среди них немало открытых им самим, в гербарии - 16000 экземпляров растений, из них 218 были описаны впервые. Его труды (Пржевальский обладал еще и чрезвычайно редким в среде ученых литературным даром) переведены на многие языки мира.

Родился Пржевальский на Смоленщине, в имении Кимборово Ельнинского уезда (ныне Починковский район). Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала Пржевальского в последние месяцы жизни - все мемориальные комнаты бережно воссозданы по сохранившимся архивным документам.

В музее можно увидеть изображение родословного древа и герба Пржевальских; материалы, касающиеся военной и преподавательской деятельности Николая Михайловича, в том числе свидетельство об окончании Пржевальским академии Генерального штаба и рукопись лекций, прочитанных им в Варшавском юнкерском училище в 1866-1867 годах.

Ряд экспонатов отражает увлечение Пржевальского охотой в Слободе и ее окрестностях: диплом Н.М. Пржевальского - почетного члена общества любителей правильной охоты, ружья и патроны, охотничьи трофеи. Раздел, посвященный экспедиционной деятельности Пржевальского, включает его книги, карты и отчеты обо всех пяти путешествиях; подлинные восточные предметы, чучела птиц и животных, гербарные листы, привезенные им из Монголии , Тибета, Китая ; снаряжение Пржевальского, в том числе такие реликвии, как его походный самовар-чайник, экспедиционные ящики, нивелир, подзорная труба в кожаном чехле.

На трубе выгравирована надпись: «От Государя Наследника Цесаревича Н.М. Пржевальскому». Как известно, будущий царь Николай II был лично знаком с Пржевальским и состоял с ним в переписке. Подаренную наследником престола подзорную трубу Николай Михайлович всегда носил с собой. Самый драгоценный экспонат музея - последний автограф Пржевальского.

Иллюстрации:

Дом-музей Н. М. Пржевальского.