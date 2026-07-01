МУЗЕЙ МОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей истории Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского был открыт 22 апреля 1970 года к столетию В.И. Ленина . Его создателем и первым директором стал Николай Алексеевич Колотов.

Сегодня директором музея МГУ и начальником Центра патриотического воспитания, который действует на базе музея, является Марина Римовна Каменева. Музей Морского университета занимает площадь 130 кв. метров. Музейная экспозиция включает тысячи экспонатов и состоит из нескольких разделов:

История морского образования от Александровских классов до МГУ;

Участие выпускников в Великой Отечественной войне;

А.И. Щетинина - первая женщина-капитан, преподаватель ДВВИМУ (ее фотографии, личные вещи);

Гордость вуза - его выпускники (в экспозиции - фотографии лучших выпускников вуза, входящих в его золотой фонд: двенадцать Героев Социалистического Труда, трое Героев Советского Союза и руководители высшего звена);

«Память о человеке - в его делах» - стенд, посвященный заслуженным преподавателям вуза;

Учебные суда Морского университета;

Кругосветное плавание ПУС «Надежда» 2003-2004 годы;

Спортивные достижения вуза, мировые рекорды (яхтенный спорт, судомоделирование);

Историко-географические походы яхтсменов ДВВИМУ;

Международные связи университета с морскими вузами стран АТР;

Модели и макеты кораблей и судов разных стран и эпох;

Предметы морской практики;

Экзотические подарки от выпускников вуза.

Отдельная экспозиция посвящена адмиралу Г.И. Невельскому , имя которого с 1965 года носит университет. Раритетные экспонаты:

Музей посещают все гости Морского университета. В год проводится несколько сотен экскурсий, в том числе, в рамках профориентационной работы постоянно организуются экскурсии для школьников выпускных классов. Налажена связь с ветеранами вуза и его выпускниками.

В течение I семестра в музей на экскурсию обязательно приходят первокурсники. Их знакомят с историей морского образования в Приморье и Владивостоке. От экскурсоводов они узнают имена знаменитых выпускников, которыми гордится Морской университет: первой женщины-капитана А.И. Щетининой, героев-полярников К.С. Бадигина, А.Г. Ефремова, героев Социалистического труда и Советского Союза, прославленных капитанов, и современных руководителей морской отрасли высокого ранга. Курсанты знакомятся с целой плеядой блестящих преподавателей, которые внесли большой вклад в развитие и становление Морского университета и морской науки в целом.

У экспозиции, посвященной Г.И. Невельскому, им рассказывают о выдающемся мореплавателе и исследователе, имя которого носит наш вуз. 5 декабря каждого года в университете празднуется день рождения Г.И. Невельского. На торжественном собрании в этот день награждаются лучшие курсанты и студенты. Ежегодно проводится конкурс на лучшее знание биографии Г.И. Невельского и истории его открытий. Установлены связи с краеведческим музеем, носящим его имя, на родине мореплавателя в городе Солигаличе.

Как сказано выше, на базе музея активно действует Центр патриотического воспитания. В 2013 году многие мероприятия Центра приурочены к 200-летию адмирала Г.И. Невельского, в том числе - молодежная межвузовская научно-практическая конференция «Морские исторические чтения», юбилейные заседания Морского географического клуба и Литературной кают-компании.

Главная цель работы музея и Центра - возрождение у молодёжи интереса к истории российского мореплавания и формирование у будущих моряков чувства патриотизма .

Иллюстрации:

Музей истории Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.