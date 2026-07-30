МУЗЕЙ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Музей истории молодежного движения.

Материалы, хранящиеся в фондах музея, рассказывают о разных периодах современной истории Рязанского края и страны в целом. Здание музея, бывшая резиденция рязанских губернаторов, является памятником истории и культуры федерального значения.

В зале «Письма с фронта» представлен обзор событий Великой Отечественной войны в судьбах рязанцев, уникальный архивный материал, воссоздан образ Рязани - города, объявленного прифронтовым. Зал «Доблести и Славы» посвящён рязанцам - Героям Советского Союза и Полным кавалерам ордена Славы.

В зале «Славу флота Российского приумножать…» повествуется о становлении русского военно-морского флота, о подвигах моряков-рязанцев в разные периоды нашей истории.

В залах «История современных войн» представлен документальный материал о трагических страницах в современной истории России - войне в Афганистане и войне в Чечне.

В музее также открыта часовня Святого Георгия Победоносца , в память о бойцах, погибших в локальных войнах XX века.

В музее каждый месяц открываются новые временные выставки - живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства, молодежного дизайна.

Иллюстрации:

Музей истории молодежного движения.