МУЗЕЙ МЕДИЦИНЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Музей истории медицины Тамбовской области. Открыт в 1978 году на основе частной коллекции тамбовского врача Петра Михайловича Крылова (1915-1985 годы), собравшего материалы по истории развития медицины на Тамбовщине.

Тогда это был просветительский отдел при областном доме санитарного просвещения. В 2005 году он стал одним из филиалов краеведческого музея в Тамбове. Организаторами музея стали главврач 2-й горбольницы, кандидат медицинских наук Я.И. Фарбер и врач, историк медицины П.М. Крылов.

В фондах музея, основу которого составляют различные документы, книги, журналы, рукописи, дневниковые записи, фотографии, хранятся около трех тысяч разнообразных экспонатов. В частности - коллекционные монеты и государственные награды, присвоенные врачам Тамбовской области. Вторая часть этой бесценной коллекции - оборудование для осмотров и операций, а так же медикаменты, использовавшиеся в XIX и XX веке.

Центром музейной коллекции являются экспонаты двух выдающихся врачей-хирургов. Это старший врач Губернской больницы Э.Х. Икавиц и профессор медицины В.Ф. Войно-Ясенецкий, военный хирург, прославленный в лике святых и ныне более известный как святитель Лука Крымский. Среди экспонатов есть инструменты, которыми оперировали эти два светила тамбовской медицины. Здесь же рассказывается о работе крупнейшего советского ученого академика А.Л. Чижевского , представлен уникальный прибор для ионизации воздуха под названием «люстра Чижевского».

Иллюстрации:

Музей истории медицины Тамбовской области.