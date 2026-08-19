МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Музей истории Ленинского района. В коллекцию музея истории Ленинского района входит более пятисот предметов.

Датой основания села Пришиб (ныне города Ленинск ) Астраханской губернии считается 1802 год, когда была построена и освящена первая церковь «Во имя Казанской Божьей Матери».

Название села Пришиб оставалось неизменным до 16 февраля 1919 года, когда после установления в крае Советской власти VIII уездный съезд Советов поставил: переименовать бывшее село Пришиб в городе Ленинск, а уезд в Ленинский и присоединить Ленинский уезд к Царицынской губернии, как к естественному центру, к которому давно тяготеет население.

Иллюстрации :

Музей истории Ленинского района.