МУЗЕЙ КОЛПИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Музей истории Колпинской детской больницы (в здании Детской городской больницы № 22).​ Музей истории Детской больницы был открыт к 50-ти летнему Юбилею в 1999 году.

Музей расположен в Детской городской больнице №22, по адресу: Колпино, Заводской пр., дом 1, находится на втором этаже, вход по центральной лестнице. Музей состоит из 2-х смежно расположенных залов (основной зал и мемориальный кабинет). В основном зале размещены 7 стендов и 5 витрин.

Представлена история детской стационарной помощи и детской больницы , официально открытой в г. Колпино в 1949 году. Экспонаты музея : исторические документы, истории болезни, личные вещи сотрудников, награды сотрудников, альбомы с фотографиями, книги.

Активное участие в создании музея приняли:

Главный врач - Мельникова Галина Сергеевна; Начмед - Зелигер Борис Наумович; Заместител. главного врача по технич. вопросам - Рощина Галина Юрьевна.

Сотрудники музея «Ижорские заводы»:

Ефимова Галина Алексеевна; Бурим Лариса Александровна.

Иллюстрации:

Музей истории Колпинской детской больницы (в здании Детской городской больницы № 22).