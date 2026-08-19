МУЗЕЙ КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

Музей истории и боевой славы Каспийской флотилии (бывший Музей Краснознаменной Каспийской военной флотилии) расположен в доме офицеров Каспийской флотилии Министерства обороны Российской Федерации.

В связи с перебазированием флотилии из города Баку в Астрахань музей находится на стадии возрождения (капитальный ремонт здания, сбор экспонатов, научно-исследовательская работа). Собранные в настоящее время материалы главным образом освещают действия ККФ в годы второй мировой войны и послевоенный период.

Иллюстрации:

Музей истории и боевой славы Каспийской флотилии.