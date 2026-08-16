МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ В БОСТОНЕ (Англ. Museum of Fine Arts) - один из крупнейших художественных музеев США.
Основан в 1870 году на базе бостонского Атенеума (библиотека и галерея), открыт в 1876 году, включает в себя разделы искусства Африки, Океании и Азии (средневековое искусство Китая и Японии, Индии, Вьетнама); европейских стран (одна из наиболее ценных в США коллекций живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства VII-XX веков); обеих Америк; Древнего мира (памятники древнеегипетского, древнегреческого, этрусского, римского и ближневосточного искусства); современного искусства; гравюр, рисунков и фотографий; также музыкальных инструментов, текстиля и моды.
В 1876-1909 годах располагался в здании в стиле неоготики (архитекторы Дж. Стерджис и Ч. Бригем), с 1909 года в новом здании в стиле неоклассицизма (архитектор Г. Лоуэлл; 1921 год и 1925 год, росписи в интерьере, Дж.С. Сарджент; крыло декоративных искусств, 1928 год, архитектор тот же; крыло имени Дж. Р. Уайта, 1970 год, архитектор Х. Стаббинс; западное крыло, крыло имени семьи Линд, 1981 год, архитектор И.М. Пей). С 2005 года ведётся реконструкция комплекса по проекту архитектора Н. Фостера (в том числе возведены крыло американского искусства и двор имени семьи К.Дж. Шапиро, оба 2010 года). При музее работает художественная школа (в здании 1927 года, архитектор Лоуэлл, реконструировано и расширено в 1987 году, архитектор Г. Ганд).