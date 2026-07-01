МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОМИИТА

Музей боевой и трудовой славы ОмИИТа был открыт 7 мая 1975 года. Его первым руководителем стал ветеран железнодорожных войск О.В. Галл-Совальский.

В 1984-1985 годах проведена капитальная реконструкция, увеличена площадь музея. Вновь музей был открыт 7 мая 1985 года. Заведующим музеем стал сотрудник кафедры физического воспитания, ветеран Великой отечественной войны И.Я. Феклистов. С 1991 года по 2006 год музеем заведовал В.П. Богданов, доцент, ветеран Великой Отечественной войны. С 2006 года заведующей музея стала И.И. Резник - художник ОмГУПСа.

В экспозиции музея представлены все этапы истории университета, начиная с его основания в 1900 году в городе Томске: Томский период, довоенные годы, ТЭМИИТ в годы Великой Отечественной войны, переезд института в 1961 году в Омск. Кроме этого, в музее можно узнать об известных учёных, работавших в разное время в нашем вузе, о направлениях их научной деятельности, ректорах, известных выпускниках, которыми гордится университет, спортивных достижениях, международных связях.

В составе экспозиции музея стенды об истории и деятельности факультетов, институтов, кафедр, библиотеки, газеты «Транспортник». В 2006 году заведующая музеем И.И. Резник собрала материал и оформила стенд, посвящённый истории здания университета, являющегося памятником архитектуры Федерального значения, а также В.Ф. Винклеру - автору скульптур, украшающих здание.

Сейчас готовится стенд о реконструкции материально-технической базы университета, ведётся поиск выпускников - участников войны в Афганистане . В музее можно познакомиться с творческими работами заведующей музеем И.И. Резник. Также планируется проведение выставок творческих работ студентов и сотрудников университета.

В 2006 году четыре экспоната из музея находились на выставке «Ветка русского дерева. Омск - Харбин», проводимой Омским музеем народного образования. В этом же году в музее проходили съёмки Омской ГТРК «Культура» для передачи о А.В. Колчаке. В 2007 году в Омском областном краеведческом музее был оформлен кабинет А.В. Колчака .

Для временного экспонирования университет передал один из самых ценных экспонатов музея - кресло Колчака, в которое поместили его восковую фигуру. В музее регулярно проходят экскурсии для студентов ОмГУПСа, техникума железнодорожного транспорта, слушателей ИПКП, гостей вуза из разных городов, в том числе зарубежных.

Иллюстрации:

Музей истории Омского государственного университета путей сообщения.