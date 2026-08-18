МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОНЧЕГОРСКА

Музей истории города Мончегорска расположен в деревянном коттедже, на берегу озера Лумболка.

Здание было построено в 1937 году по оригинальному проекту ленинградского архитектора И.К. Гурьева, как частный дом В.И. Кондрикова, первого управляющего трестом «Кольстрой».

Но в марте 1937 года Кондриков был репрессирован. А «домик Кондрикова» стал одним из первых учреждений культуры Мончегорска. До 1941 года это был Дом самодеятельного творчества, в котором работало множество кружков и студий, театр, хор, оркестр. Впоследствии, в различные периоды времени, здесь обучались ученики старших классов школ, располагались: общежитие для педагогов и столовая, музыкальный школа, детский дом интернат.

С 1980 года - Мончегорский филиал областного краеведческого музея. За эти годы здание неоднократно перестраивалось: появилась пристройка, исчезли печи, значительно изменилась внутренняя планировка. Неизменной осталась только деревянная лестница с фигурными балясинами и орнаментированным началом балюстрады. В настоящий момент здание относится к выявленным объектам культурного наследия. С 2000 года музей является муниципальным.

Сегодня это культурно-просветительский центр, популяризирующий историю и культуру Кольского края. Здесь можно ознакомиться с коллекциями, заказать экскурсии по музею и городу, лекции, интерактивные занятия. В музее находится выставочно-демонстрационный комплекс с современной мультимедиа аппаратурой.

Иллюстрации:

Музей истории города Мончегорска.