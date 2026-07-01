МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА - представляет экспозиции и выставки, рассказывающие об истории Урала с древнейших времен до современности.

Экспозиция «Древняя история народов Урала» охватывает исторический период от появления человека на восточном склоне Урала 14 тысяч лет назад до XV века. Посетитель может побывать в пещере с палеолитической живописью, увидеть очаг жилища неолитического человека, познакомиться с обрядом захоронения в эпоху энеолита и в конце экскурсии увидеть древние вещи глазами современного археолога.

Экспозиция «Шигирская кладовая». Главной достопримечательностью экспозиции является памятник истории мирового значения - самая большая и самая древняя известная человечеству сохранившаяся деревянная скульптура - Большой Шигирский идол. Она была извлечена в конце XIX века при золотодобыче рабочими приисков на Шигирском торфянике (район города Кировграда). Было установлено, что уральский идол в два раза старше пирамид и фараонов - его возраст 9,5 тысяч лет.

Экспозиция «На одной земле под одним небом». Представлены этнографические коллекции музея

Экспозиция «На путях в Сибирь» и «Горный мир» - представлена история Урала с XV до середины XIX века. Повествует об освоении Урала русскими первопроходцами и становлении Урала как промышленной доминанты сибирского пространства России. Отдельные темы посвящены истории сибирских дорог, путешественникам и исследователям Сибири и Урала, личностям, сыгравшим в истории Урала ключевое значение: В.Н. Татищеву, В.И. де Геннину, Демидовым, Яковлевым, Турчаниновым, открытию на Урале первого русского золота, уральским старообрядцам и т.д. Зал памяти Романовых. Экспозиция повествует о годах царствования Николая II - времени великих социальных потрясений, подробно освещает тему расследования обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи, представляет уникальные материалы, посвященные этим поискам, ведущимся с 1919 года по сей день. Ключевыми экспонатами являются подлинные предметы из дома инженера Ипатьева, в котором в ночь с 16 на 17 июля 1918 года погибла царская семья. Экспозиция «Урал - фронту. Великая Отечественная война». Представлены образцы вооружения и обмундирования времен войны, коллекция орденов, знаки отличия, наградное оружие.

Археологическая коллекция насчитывает более 123 000 единиц хранения основного фонда и 97 000 - научно-вспомогательного фонда.

Первая археологическая находка - каменный проушный топор - была сделана учеником реального училища Иваном Брюхановым в 1873 году на берегу I Карасьего озера и передана им О.Е. Клеру - основателю УОЛЕ. В 1879 году на IX годичном собрании Уральского общества любителей естествознания было решено начать планомерные археологические исследования на восточном склоне Урала и передавать коллекции в фонды музея УОЛЕ.

В конце XIX - начале XX века археологическое собрание музея пополнилось коллекциями из раскопок Палкинских стоянок, Исетского озера (глиняный «утюжок), Шарташских каменных палаток (коньковая подвеска из оловянистой бронзы), Чертова городища, I и II Карасьих озер, Ирбитского озера (бронзовые пластины с изображением рогатых медведей). Раскопки проводили краеведы, члены УОЛЕ - О.Е. Клер, Ю.П. Аргентовский, Н.А. Рыжников, археологи - М.В. Малахов, В.Я.Толмачев, Н.Н. Новокрещеных, горные инженеры и управляющие заводами - Ю.Ф. Гебауэр, С.С. Сигов, и даже писатели - Д.Н. Мамин-Сибиряк .

Большую коллекцию из торфяниковых стоянок с золотых приисков Шигирского озера передал владелец приисков граф А.А. Стенбок-Фермор. Благодаря статьям об археологических находках на Урале в «Записках УОЛЕ» эти археологические памятники получили известность. Небольшие коллекции с Палкинских стоянок, Чертова городища, Шигирского озера хранятся в Эрмитаже, Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, в Государственном историческом музее в Москве, Музее естественной истории в Париже, в Хельсинки, Вене, Женеве, Стокгольме, Нью-Йорке. В 1920-1930-е годы в музей поступили коллекции из произведенных А.А. Берсом и П.А. Дмитриевым раскопок поселения и могильника Калмацкий Брод (глиняный сосуд; медный котел VI-IX веков), а также случайные находки и клады от краеведов: Сапоговский клад раннего железного века, Верхне-Кизиловский клад эпохи бронзы, коллекция с городища Няксимволь (серебряная пластина, фрагмент бактрийского фалара). В 1940-1960-е годы в фонды поступают коллекции из раскопок Е.М. Берс с горы Петрогром (бронзовая коньковая подвеска) и Думной раннего железного века, Аятских поселений и могильника эпохи энеолита, железного века, жертвенного места с озера Мелкого, поселения на горе Маленькой раннего железного века.

В начале 1970-х годов в музей поступили коллекции из раскопок В.Д. Викторовой на памятниках междуречья Туры и Тавды с поселений Тыня (каменное изображение птицы), Туманского святилища (антропоморфный идол), Юдинского городища, Ликинского могильника (железные топоры) X-XIII веков. Начиная с середины 70-х годов музей проводит раскопки многослойных памятников поселения Палатки II, городища Янычково, могильника Подчеган.

Археологическое собрание представляют памятники материальной и духовной культуры древних обществ от верхнего палеолита до позднего средневековья - каменные, медные и железные топоры, наконечники стрел из яшмы, кремня, халцедона, бронзовые серпы, браслеты и гривны из меди и бронзы, культовые фигурки людей, животных и птиц, бусины, монеты, шумящие подвески и сотни других предметов - свидетелей минувших эпох. Особое место в археологической коллекции СОКМ отведено античным памятникам. Античная коллекция СОКМ сформировалась из нескольких источников. В начале XX века музею при Уральском обществе любителей естествознания жителями Екатеринбурга, интересующимися древностями, - Л.И. Крыжановским, П.Ф. Первушиным, М.Л. Коцинской и др. - было подарено несколько предметов (всего около 30 единиц), происходящих из раскопок в Херсонесе и столицы древнего Боспорского царства - Пантикапея . Однако основная часть коллекции происходит из частного собрания владельцев усадьбы села Александровского (расположенного в 6 км от города Красноуфимска) - Голубцовых. Наибольшей популярностью из всех членов этого семейства пользовался Владимир Владимирович Голубцов (1856-1892 годы), член Императорского общества любителей древней письменности, Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), Пермской ученой архивной комиссии. Все свободное время он отдавал занятиям историей, генеалогией, геральдикой, археологией.

Большинство находок из Пантикапея и Ольвии были приобретены у крымских торговцев древностями. Возможно, что «херсонесское» собрание формировалось в годы, когда раскопки в Херсонесе уже контролировались Императорской археологической комиссией, и возглавлял их К.К. Косцюшко-Валюжинич (член-корреспондент УОЛЕ с 1901 года, который еще до прихода в Херсонес (1889 год) стремился воспрепятствовать вывозу археологических находок из Севастополя), и является «подарком» уральским коллекционерам. После национализации в 1918 году коллекция была передана в Антирелигиозный музей города Свердловска, а в 1946 году - в Свердловский областной краеведческий музей. В настоящее время в нее входят около 200 предметов.

В 2008-2009 годах профессором Уральского государственного университета Аллой Ильиничной Романчук и научным сотрудником музея-заповедника «Херсонес-Таврический» Антониной Викторовной Шевченко была проведена научная атрибуция предметов; в настоящее время готовится к публикации каталог коллекции. Экспонаты археологической коллекции представлены в экспозиции «Древняя история народов Урала», «Шигирская кладовая».

Иллюстрации:

Музей истории и археологии Урала