МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Музей истории госбезопасности республики Марий Эл .

В музее представлены следующие экспозиции: «Становление органов ЧК в Марийском крае»; «Борьба с бандитизмом и вредительством»; «Марийские чекисты в тылу и на фронтах ВОВ »; «Они пали смертью храбрых. Их имена не забыты»; «Чекисты Республики в послевоенный период»; «Реабилитация жертв политических репрессий»; «Деятельность органов безопасности на современном этапе»; «Почетные сотрудники госбезопасности и контрразведки».

Иллюстрации :

Музей истории госбезопасности республики Марий Эл.