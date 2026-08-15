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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Музей истории госбезопасности республики Марий Эл.
В музее представлены следующие экспозиции: «Становление органов ЧК в Марийском крае»; «Борьба с бандитизмом и вредительством»; «Марийские чекисты в тылу и на фронтах ВОВ»; «Они пали смертью храбрых. Их имена не забыты»; «Чекисты Республики в послевоенный период»; «Реабилитация жертв политических репрессий»; «Деятельность органов безопасности на современном этапе»; «Почетные сотрудники госбезопасности и контрразведки».
Иллюстрации:
Музей истории госбезопасности республики Марий Эл.
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