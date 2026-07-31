МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА БАЛАКОВО

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА БАЛАКОВО -занимает бывший особняк банкира - хлебопромышленника В. Голованова, построенный в начале ХХ века.

Кирпичное здание музея, общей площадью более 450 кв. м., с мезонином и мансардой в стиле неоготики, является памятником архитектуры местного значения. Фонды музея насчитывают около 6,5 тысяч единиц хранения. Это коллекции живописи и графики, нумизматики, предметы археологии и этнографии, прикладного искусства. Оружие представлено штыком к винтовке Мосина, клинком с ножнами, тесаком артиллерийским 1872 года и др.

Коллекция «История техники» освещает развитие тракторостроения и дизелестроения. Она содержит чертежи, авторские и заявочные свидетельства Ивана и Якова Маминых, С.И. Серебрякова.

Среди редких книг особенно ценной является Псалтырь 1888 года, изданный Единоверческой типографией Троицко - Введенской церкви.

В музее хранится пожарный насос начала XX века, произведенный на чугунолитейном механическом заводе Ф.А. Блинова в Балакове. Федор Абрамович, известный более как изобретатель гусеничного трактора, организовал в селе Балаково серийный выпуск пожарных насосов собственной конструкции приблизительно в 1887 году.

Достояние музея - именной знак Ильинского полка Мокина П.П. Такие знаки выдавались военнослужащим Волынского полка - первого полка царской армии, перешедшего на сторону Временного правительства. Количество знаков ограничивалось именным составом полка. Мокин Павел Петрович (1882-1862 годы?) - уроженец села Малый Кушум Балаковского района, во время Первой мировой войны был призван на действительную службу, которую проходил в Петербурге.

Материалы музея отражают историю города от удельного села, основанного старообрядцами в XVIII веке, и «пшеничной столицы Поволжья» XIX века - до современного города с мощной промышленностью, Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС, культурными центрами, техникумами и вузами. Музейные выставки представляют страницы истории Балакова, особенности быта в дореволюционном городе. Познакомившись с выставкой «Учителями славится Россия», вы словно побываете на уроке в церковноприходской школе. Послушав экскурсию по выставке «История в зеркале быта», узнаете, какую одежду носили балаковские модницы в начале XX века, почему для новорожденных шили лоскутные одеяльца и почему рубель вешали при входе в избу.

Мемориальные выставки знакомят с известными балаковцами - Ф.А. Блиновым, изобретателем первого в мире гусеничного трактора; Иваном Васильевичем Маминым - первым городским старостой, меценатом и заводчиком и Евгением Алексеевичем Лебедевым - выдающимся советским актером, народным артистом СССР.

Иллюстрация:

Музей истории города Балаково