МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года.

После глобальной трансформации в 1995 году бывший Мемориальный музей Свердлова обрел новое имя и статус - музея истории города.

Миссия музея - изучать и популяризировать историю Екатеринбурга , способствуя консолидации городского сообщества и формированию региональной идентичности. Способами достижения этих целей служат выставки, образовательные программы и научно-исследовательские инициативы по сбору, восстановлению и сохранению уникальных артефактов XVIII-XXI веков.

Музей истории Екатеринбурга активно работает с темами городской повседневности и городской культуры XVIII-XXI веков. Частные сюжеты и самые обычные предметы задают выставкам не-героическое, бытовое измерение, вместе с тем раскрывая историю города, передавая дух и смысл минувших эпох.

Традиционные способы музейного высказывания дополняются альтернативными способами работы с посетителями, с задействованием самых различных каналов восприятия, вплоть до осязательных и обонятельных, углубляющих эксперимент по знакомству с городом.

Использование современных технологий позволяет посетителям музея совершать мгновенную «телепортацию» и путешествовать из XVIII в век XXI; перевоплотиться в древнего художника и воспроизвести древнее наскальное изображение; познакомиться с феноменом «почетного гражданства» и выдающимися горожанами Екатеринбурга-Свердловска.

На базе музея работает Детский музейный центр - особое музейное пространство, стимулирующее творческую и познавательную активность детей и объединяющее в своей структуре выставочный зал, театрально-исследовательскую зону и творческую мастерскую. Здесь проводятся театральные и художественные мастер-классы, реконструкции народных праздников, интерактивные занятия по истории города.

Иллюстрации:

Музей истории Екатеринбурга.