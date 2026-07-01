МУЗЕЙ ИСКУССТВА ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
МУЗЕЙ ИСКУССТВА ЛОС-АНДЖЕЛЕСА - один из крупнейших музеев США.
Возник как отдел Музея истории, науки и исква Лос-Анджелеса (основан в 1910 году; открылся в 1913 году; здание в русле эклектизма, архитекторы Ф. Хадсон, У. Манселл). Первоначально не имел своей коллекции, выставлял работы, принадлежавшие различным художественным объединениям.
Музейное собрание формировалось с 1916 года, преимущественно на денежные средства или в форме даров благотворителей, в том числе У.Р. Херста, передавшего в середине XX века, музею свою коллекцию латиноамериканского, европейского, древне-египетского, древне-греческого и африканского искусства.
В 1961 году музей получил самостоятельность, переехал в новый комплекс из трёх зданий в русле модернизма (1962-1965 годах, архитектор У. Перейра), затем были выстроены корпус искусства обеих Америк (1986 год, архитектурное бюро «Hardy Holzmann Pfeiffer») и павильон японского искусства (1988 год, архитектор Б. Гофф) в стиле постмодернизма; в 1998 году открылось приобретённое и реконструированное музеем как выставочный центр «LACMA West» здание бывшего универмага «May Co» в стиле ар деко (1939 год, архитекторы А. Мартин, С. Маркс).
В 2004 году утверждён план реконструкции музея (архитектор Р. Пиано), согласно которому были возведены Музей современного искусства Эли и Эдит Брод, павильон главного входа (оба завершены в 2008 году) и предназначенный для временных выставок павильон имени супругов Л. и С. Ресник (2010 год). На территории музея установлены работы А. Колдера, О. Родена, К. Бердена и др.
Собрание музея включает в себя разделы: искусство Африки, доколумбовой Америки, Древнего Ближнего Востока, исламского Ближнего Востока, Древнего Египта, Океании, Китая и Кореи, Японии, Южной и Юго-восточной Азии, Древней Греции и Древнего Рима, США, Латинской Америки, европейской живописи и скульптуры, декоративного искусства и дизайна, фотографии, гравюры и рисунка.
Особое место занимает коллекция современного и новейшего (после 1968 года) искусства (в том числе работы А. Модильяни, В.В. Кандинского, Ж. Арпа, Р. Магрита, К. Брынкуши, Дж. Поллока, Дж.Де Кунинга, М. Ротко, Э. Уорхола, Г. Мура, Д. Хокни, Р. Серра, Дж. Кунса), а также одно из крупнейших в мире собраний костюма и текстиля.