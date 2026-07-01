МУЗЕЙ ИСКУССТВА ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

МУЗЕЙ ИСКУССТВА ЛОС-АНДЖЕЛЕСА - один из круп­ней­ших му­зе­ев США.

Воз­ник как от­дел Му­зея ис­то­рии, нау­ки и исква Лос-Анд­же­ле­са (ос­но­ван в 1910 году; от­крыл­ся в 1913 году; зда­ние в рус­ле эк­лек­тиз­ма, ар­хи­тек­то­ры Ф. Хад­сон, У. Ман­селл). Пер­во­на­чаль­но не имел сво­ей кол­лек­ции, вы­став­лял ра­бо­ты, при­над­ле­жав­шие различным ху­дожественным объ­е­ди­не­ни­ям.

Му­зей­ное со­б­ра­ние фор­ми­ро­ва­лось с 1916 года, пре­имущественно на де­неж­ные сред­ст­ва или в фор­ме да­ров бла­го­тво­ри­те­лей, в том числе У.Р. Хер­ста, пе­ре­дав­ше­го в середине XX века, му­зею свою кол­лек­цию ла­ти­но­американского, ев­ропейского, древне-египетского, древне-греческого и аф­ри­кан­ско­го искусства.

В 1961 году му­зей по­лу­чил са­мо­стоя­тель­ность, пе­ре­ехал в но­вый ком­плекс из трёх зда­ний в рус­ле мо­дер­низ­ма (1962-1965 годах, архитектор У. Пе­рей­ра), за­тем бы­ли вы­строе­ны кор­пус искусства обе­их Аме­рик (1986 год, ар­хитектурное бю­ро «Hardy Holzmann Pfeif­fer») и па­виль­он японского искусства (1988 год, архитектор Б. Гофф) в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма; в 1998 году от­кры­лось при­об­ре­тён­ное и ре­кон­ст­руи­ро­ван­ное му­зе­ем как вы­ста­воч­ный центр «LACMA West» зда­ние бывшего уни­вер­ма­га «May Co» в сти­ле ар де­ко (1939 год, ар­хи­тек­то­ры А. Мар­тин, С. Маркс).

В 2004 году ут­вер­ждён план ре­кон­ст­рук­ции му­зея (архитектор Р. Пиа­но), со­глас­но ко­то­ро­му бы­ли воз­ве­де­ны Му­зей современного искусства Эли и Эдит Брод, па­виль­он главного вхо­да (оба за­вер­шены в 2008 году) и пред­на­зна­чен­ный для временных вы­ста­вок па­виль­он имени суп­ру­гов Л. и С. Рес­ник (2010 год). На тер­ри­то­рии му­зея ус­та­нов­ле­ны ра­бо­ты А. Кол­де­ра, О. Ро­де­на, К. Бер­де­на и др.

Со­б­ра­ние му­зея вклю­ча­ет в се­бя раз­де­лы: искусство Аф­ри­ки, до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки, Древ­не­го Ближ­не­го Вос­то­ка, ис­лам­ско­го Ближ­не­го Вос­то­ка, Древ­не­го Егип­та, Океа­нии, Ки­тая и Ко­реи, Япо­нии , Юж­ной и Юго-восточной Азии, Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Ри­ма, США, Латинской Аме­ри­ки, ев­ропейской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, де­ко­ра­тив­но­го искусства и ди­зай­на, фо­то­гра­фии, гра­вю­ры и ри­сун­ка.

Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет кол­лек­ция со­вре­мен­но­го и но­вей­ше­го (по­сле 1968 года) искусства (в том числе ра­бо­ты А. Мо­диль­я­ни, В.В. Кан­дин­ско­го , Ж. Ар­па, Р. Маг­ри­та, К. Брын­ку­ши, Дж. Пол­ло­ка, Дж.Де Ку­нин­га, М. Рот­ко, Э. Уор­хо­ла, Г. Му­ра, Д. Хок­ни, Р. Сер­ра, Дж. Кун­са), а так­же од­но из круп­ней­ших в ми­ре со­б­ра­ний кос­тю­ма и тек­сти­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)