МУЗЕЙ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА
МУЗЕЙ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА - государственный, главный художественный музей Узбекистана.
Основан в Ташкенте в 1918 году как Музей Туркестанского народного университета. С 1920 года Ташкентский центральный художественный музей, с 1924 года Ташкентский музей искусств, с 1935 года Музей искусств Узбекистанской ССР, с 1991 года современное название.
До 1935 года располагался в бывшем дворце великого князя Николая Константиновича (1889-1891 годы, архитекторы В.С. Гейнцельман, А.Л. Бенуа), в 1935 году переведён в здание Народного дома (снесено после землетрясения 1966 года), новое здание выстроено в 1974 году (архитекторы И.А. Абдулов, А.К. Никифоров, С.А. Розенблюм).
В основе собрания - произведения из национализированных коллекций (в том числе великий князь Николая Константиновича), из Туркестанского краеведческого музея, поступления из музейных фондов Москвы и Петрограда-Ленинграда (в 1920-1924 годах переданы портреты кисти В.Л. Боровиковского, В.А. Тропинина, К.П. Брюллова, И.Е. Репина и др.).
В 1930-е годы приобретены картины Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, И.Н. Крамского, Б.М. Кустодиева, И.И. Левитана и др. Отделы: декоративно-прикладное искусство Узбекистана; изобразительное искусство Узбекистана и стран СНГ (в том числе произведения античного и средневекового периодов, найденные на территории Узбекистана; работы художников Р.А. Ахмедова, У. Тансыкбаева, Р.М. Тимурова и др.); российское и западно-европейское искусство (в том числе иконы, живопись российских художников XVIII-XX веков; картины мастеров, работавших в Средней Азии, - В.В. Верещагина, И.С. Казакова, Н.Н. Каразина, Р.К. Зоммера и др.; мебель XVII-XVIII веков); искусство стран Востока (Китая, Кореи, Японии, Индии, Ирана).