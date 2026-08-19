МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.Г. РУБИНШТЕЙНА

Музей Московской консерватории .

Торжественно открыт 11 марта 1912 года - в тридцать первуюю годовщину со дня смерти основателя МК, в ее Первом учебном корпусе, в соответствии с решением Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), принятым 3 февраля 1910 года. Организационную и финансовую поддержку, необходимую для оборудования и оформления Музея, оказали МК, ИРМО, директор МК Ипполитов-Иванов и один из действительных членов РМО - Д.Ф. Беляев.

Собрание уникальных предметов, на основе которых был создан Музей, начало складываться сразу после открытия МК усилиями и самого Рубинштейна, и его единомышленников, среди которых был князь В.Ф. Одоевский . Оборудование Музея Ипполитов-Иванов поручил Е.А. Колчину - скрипачу, альтисту педагогу, музыкальному деятелю, фотографу, ставшему первым хранителем и заведующим Музея.

Во время Октябрьского восстания в 1917 из-за перестрелки стекла в окнах и витринах Музея были разбиты, и доступ в него посетителей пришлось прекратить. Совнарком своим Декретом от 12 июля 1918 передал МК, а вместе с ней и Музей в ведение Наркомпроса. В 1926 правление МК утвердило «Правила посещения и осмотра Музея Московской консерватории им. Н.Г. Рубинштейна».

В начале 1930-х годов все фонды и имущество Музея были перенесены в фойе первого амфитеатра БЗК. В 1934 году Музей вошел в состав только что созданного при МК Научно-исследовательского музыкального института (НИМИ), возглавляемого Н.А. Гарбузовым . Но уже в январе 1938 года НИМИ был закрыт, и Музей вновь обрел самостоятельность. Его работа заметно активизировалась в свете приближавшегося 75-летия со дня основания МК. 1 сентября 1938 года новой заведующей Музея была назначена Е.Н. Алексеева; Е.А. Колчин оставался его хранителем, а впоследствии — консультантом.

В ту пору деятельность Музея обрела такой размах, что в 1940 его руководство подало ходатайство о его самостоятельном, независимом от учебного заведения, финансировании. Председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР М.Б. Храпченко обратился с просьбой к заместителю председателя Совнаркома СССР Р.С. Землячке решить поставленный вопрос. По ее указанию заместитель начальника Управления делами Совнаркома И.[?] Рогачёв 22 января 1941 года направил в Народный комиссариат финансов СССР предложение включить Музей в число самостоятельно финансируемых учреждений. В итоге название Музея изменилось, и 6 марта 1941 года Главное управление учебных заведений Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР приняло «Положение о Центральном музее музыкальной культуры им. Николая Рубинштейна при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского», которое ее директор А.Б. Гольденвейзер утвердил в первом параграфе Приказа № 202 по Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского от 21 апр. 1941. В данном приказе зафиксировано и решение Гольденвейзера передать в Музей архивы музыкантов МК, хранившиеся прежде в ее Библиотеке .

Великая Отечественная война тяжелейшим образом отразилась на деятельности МК и ее Музея. Фонды Музея были частично отправлены в эвакуацию, частично переданы на хранение в другие учреждения, частично остались в МК и заботливо оберегались сотрудниками. После войны все сокровища вернулись в Музей. А его научная, выставочная, собирательская, лекционная деятельность возобновилась еще раньше, в 1942 году.

22 мая 1943 года Совнарком СССР принял Постановление № 571 о должностных окладах работников музеев; в приложении к нему приводился список музеев по категориям. В данном перечне Музей МК был отнесен к музеям союзного значения 2-й категории Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. В этом документе Музей МК впервые был назван «Государственным», что послужило основанием для его отделения от МК и превращения в самостоятельное учреждение.

31 августа 1944 Комитет по делам искусств утвердил Положение о Государственном Центральном Музее Музыкальной культуры (ГЦММК), в котором он определялся как научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение всесоюзного значения.

С середины 1940-х гг. из названия Музея в отдельных документах, хранящихся в Архиве МК, исчезает имя Рубинштейна, и в 1954 Музею присваивают новое имя - М.И. Глинки , юбилей которого широко отмечался в стране. Но еще долгое время Музей, теперь уже ГЦММК им. М.И. Глинки, продолжал работать в БЗК. Лишь в 1964 он переехал в Палаты Троекуровых - старинный особняк, памятник архитектуры XVII в. в Георгиевском пер.

1 февраля 1992 года (на основании Приказа по МГК № 199 от 8 авг. 1991) в МГК был восстановлен Музей, он разместился в классе № 318 Третьего (с 2006 - им. С.В. Рахманинова) учебного корпуса. Директором Музея стал специалист по истории изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, профессор О.С. Семёнов. После его кончины в 1994 году Приказом по МГК № 398 от 14 декабря 1994 года Музей присоединили к Проблемной научно-исследовательской лаборатории музыки и музыкального образования (ПНИЛ), повторив тем самым опыт слияния Музея с НИМИ в 1930-е годы. Директором Музея назначили ведущего научного сотрудника ПНИЛ, кандидат исккствоведения Е.Л. Гуревич .

В 1995 г. Музею вновь выделили помещения в первом амфитеатре БЗК и присвоили имя Н.Г. Рубинштейна. Было утверждено новое Положение о Музее им. Н.Г. Рубинштейна и одобрена концепция его научно-исследовательской и научно-просветительской деятельности, направленной на освещение истории МК, - в материалах постоянных экспозиций, временных выставок, экскурсий, в публикациях, в программах муз. собраний и научных конференций.

28 ноября 1995 года Президиум Научно-методического совета по работе вузовских музеев при Министерстве общего и профессионального образования РФ зарегистрировал Музей МК и ввел его паспорт и положение в банк данных о музеях высших учебных заведений РФ.

Впоследствии Положение о Музее не раз дополнялось и уточнялось. Основные изменения были внесены в этот документ в 2002 году, когда в соответствии с Приказом по МГК № 527 от 24 декабря 2001года и решением Ученого Совета вуза от 26 февраля 2002 года Музей отделили от ПНИЛ. Подобно другим вузовским музеям Москвы и России, он стал одним из самостоятельных научных подразделений МГК. Ныне Музей функционирует на основе Положения о научном подразделении МГК, утвержденного Приказом по МГК № 233 от 22.09.2010, а также Программы научной работы Музея, одобренной на заседании Ученого совета вуза 26.10.2010.

Многие материалы, собранные в Музее, опубликованы в сборниках научных трудов МГК и в журналах «Музыкальная академия», «Наше наследие», «Орган», в юбилейных буклетах, концертных программах и газетах, размещены на страницах Интернет-сайта МГК. Наиболее широко фонды Музея представлены в альбоме «Московская консерватория. Материалы и документы» (т. 1, 2. М.: Прогресс-Традиция, 2006, на англ. яз. - 2009), а также в юбилейном издании: Гуревич Е.Л. Музей имени Н.Г. Рубинштейна. К 100-летию со дня основания и 20-летию со дня возрождения. М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2012., 76 с.

Иллюстрация:

Е.Л. Гуревич в Овальном зале Музея им. Н.Г. Рубинштейна. Архив автора статьи.

Автор статьи: Е.Л. Гуревич