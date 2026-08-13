МУЗЕЙ ИМЕНИ ЛОЩИНИНОЙ

Школьный историко-краеведческий музей имени М.И. Лощининой образовался в 1960-м году.

Статус историко-краеведческого музея присвоен в 1979 году. В музее работает 4 отдела: быт села Любино-Малороссы, Земляки-участники Великой Отечественной войны , природа родного края, история и этнография российских немцев.

Фонды музея насчитывают около 2000 экспонатов: документы, фото, предметы быта, книги, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства .

Действует выставочный зал репродукций «Малая Третьяковка», экспозиции «Спасибо тебе, победитель - солдат», «Русская изба», «Вместе с Россией 253 года», «Мир, в котором мы живем».

Иллюстрации:

Школьный историко-краеведческий музей имени М.И. Лощининой.