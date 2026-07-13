МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ

Музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный.

ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» располагается во Владимирской области в трёх городах - Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном и в двух сёлах - Боголюбове и Кидекше.

Среди всемирно известных древних городов, таких, как Владимир, Суздаль, убеленных сединами тысячелетий, насыщенных узорочьем белокаменного зодчества, Гусь-Хрустальный занимает свое достойное место, сверкая алмазными гранями в историческом венце Владимиро-Суздальской земли.

Гусь-Хрустальный обязан своим происхождением и существованием купеческо-дворянскому роду Мальцовых. В 1756 году орловский купец Аким Мальцов основал хрустальную фабрику, с постройкой которой началось бурное развитие российского стеклоделия, ставшего уникальным явлением художественной культуры древней Владимирской земли.

Гусь-Хрустальный расположился в мещёрских лесах, на реке Гусь, в 63 км к югу от Владимира. Здесь с 1983 года находится Музей Хрусталя имени Мальцовых, филиал Государственного Владимиро-Суздальского музея- заповедника, разместившийся в уникальном памятнике архитектуры конца ХIХ – начала ХХ века Георгиевском соборе.

Здание было построено владельцем Гусевской хрустальной фабрики, известным российским благотворителем и меценатом, Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым (1834-1913 годы). Проект собора Святого Георгия в Гусь-Хрустальном был заказан известному российскому архитектору Леонтию Николаевичу Бенуа (1856-1928 годы).

Храм строили местные владимирские мастера в течение 11 лет, с 1892 до 1903 года. Современники дали собору высокую оценку, отметив его как художественное совершенство среди прочих произведений известного русского архитектора. Сам Л.Н. Бенуа писал: «...в этот храм я вложил всё, что мог. И может быть, он останется лучшим из моих творений».

Автор создал проект здания так, что соединил в нём традиции западноевропейской и русской архитектуры. Георгиевский собор построен из кирпича и похож на древнерусский храм с придельными церковками, шатрами над колокольней и папертями, галереями и крыльцами - и всё это в узорочье, наличниках, изразцах, белокаменной отделке. В оформлении фасада Л.Н. Бенуа применил декоративные элементы, характерные для древнерусского зодчества. Наличники окон и детали, украшающие порталы, выполнены из белого резного камня.

В решении интерьера собора Л.Н. Бенуа использовал традиции западноевропейского зодчества. Основной объём спроектирован в форме базилики. Это вытянутое в плане прямоугольное пространство, разделённое на три галереи двумя рядами колонн из чёрного лабрадорита. Интерьер собора отличался богатым убранством. Мастерами Гусевского хрустального завода были изготовлены 12 уникальных хрустальных люстр, весом более 300 кг каждая, пол выложен метлахской плиткой, прекрасно сохранившейся до наших дней.

Для росписи собора Ю.С. Нечаев-Мальцов пригласил выдающегося русского живописца Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926 годы). Художником были исполнены работы: «Страшный суд» для западной стены, запрестольные образы в алтаре и приделах - «О Тебе радуется, Благодатная!», «Евхаристия», «Сошествие в ад», «Распятие», а также рисунок иконостаса из бронзы с эмалью.

Мозаика «О Тебе радуется, Благодатная!» в алтарной части собора выполнена в мозаичной мастерской В.А. Фролова (1874-1942 годы) в Санкт-Петербурге в 1901 году. Особый интерес специалистов и любителей искусства вызывает живописное полотно «Страшный суд», специально написанное для Георгиевского собора. В журнале «Художественные сокровища России» за 1905 год художественный критик П. Гнедич писал: «Впечатление ошеломляющее... Тут и великие итальянцы, и упадочники, и Византия, а главное - наши старые, московского письма иконы... Картина эта будет предметом бесконечного удивления не только местных прихожан, но и создаст целую армию паломников... Это одно из тех немногих истинно художественных творений, которое стоит увидеть раз, чтобы запомнить навсегда».

После революции Георгиевский собор был закрыт для верующих. В 1923 году там организовали Дворец Труда. Был значительно изменён внешний облик и внутреннее убранство собора. Полотно «Страшный суд» В.М. Васнецова было вывезено во Владимирский губернский музей. С 1926 по 1970 год в Георгиевском соборе находились городской кинотеатр, швейная мастерская, центральная библиотека с читальней, музыкальная школа.

В 1974 году решением исполкома Владимирской области памятник архитектуры и живописи Георгиевский собор был передан Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику для создававшегося Музея Хрусталя. В здании начались масштабные восстановительные и реставрационные работы. 18 мая 1983 года Музей Хрусталя принял первых посетителей и сразу же снискал славу одного из лучших музеев отечественного художественного стекла. Тщательно восстановленный интерьер величественного памятника и прекрасная коллекция хрусталя воспринимаются как единое целое - яркое и торжественное.

Музей Хрусталя располагает великолепной экспозицией. В основе богатейшего собрания музея - изделия из стекла и хрусталя, выпускавшиеся на Гусевском хрустальном заводе с 1756 года, со дня его основания, до современности. Художественное производство этого старейшего предприятия страны внесло огромный вклад не только в развитие отечественной стекольной промышленности, но и в общее развитие национальной культуры.

Коллекция демонстрирует все основные этапы отечественного стеклоделия, так как художественная биография Гусевского завода типична для стекольной промышленности России. Здесь представлены замечательные образцы русской гравировки, собраны практически все рисунки алмазного гранения, разработанные на протяжении XVIII-XIX веков, а также изделия, выполненные в гутной технике, воплотившие творческую самобытность русского стекла.

Уникальна коллекция стекла эпохи модерна , которая показывает все важнейшие техники и приёмы декорирования, применявшиеся в европейском стекле. В музее собрана богатая коллекция изделий советского периода, а также обширное собрание авторских работ современных художников, органично соединивших в своём творчестве профессионализм, новаторские идеи и народные традиции стеклоделия.

Сегодня Музей Хрусталя имени Мальцовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника является гордостью города и его исторической достопримечательностью. В едином памятнике он соединяет в себе три вида искусств, воплотивших величие архитектурного творения Л. Бенуа, великолепную живопись русского художника В. Васнецова, хрустальное богатство старинных гусевских мастеров и наших талантливых современников.

Иллюстрации:

Музей хрусталя в городе Гусь-Хрустальный.