МУЗЕЙ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА

Музей истории Хостинского района города Сочи был организован в 1995 году на базе коллекций, собранных ветеранами войны и труда Хостинского района в 60-90-е годы ХХ века.

В этот период музей фактически являлся комнатой революционной, боевой и трудовой славы Хостинского района города Сочи и размещался сначала в школе № 5, а затем - в помещении пансионата "Кристалл". В 1995 году, 15 марта, было принято решение о создании Музея истории Хостинского района в здании бывшего клуба "Строитель" в поселке Хоста. В здании клуба был проведен ремонт, и в течение четырёх лет создавалась экспозиция музея. В ноябре 1999 года музей был открыт для посетителей.

Здание музея является памятником истории местного значения, внесено в реестр историко-культурного наследия Краснодарского края . Это одно из немногих дореволюционных зданий, сохранившихся в Хосте до настоящего времени. Построено оно было в 1910-1914 годах на средства Общества попечительства о народной трезвости как Хостинский народный дом. В его стенах звучали голоса Л.В. Собинова, А.В.Неждановой, В.В. Барсовой, и Ф.И. Шаляпина, исполнял свои произведения С. В. Рахманинов, а в 1929 году на сцене Народного дома читал свои стихи В.В. Маяковский. В период Великой Отечественной Войны в здании музея пела для раненых и сотрудников Хостинских госпиталей артистка театра и кино Любовь Орлова.

Основная деятельность музея: экскурсии, массовые мероприятия для жителей и гостей города, детей и школьников, выставки (стационарные и передвижные), лекции. Главные направления научно-исследовательской и фондовой работы музея: "История Хостинского района", "История города Сочи, Краснодарского края и Черноморского побережья Кавказа". Научные сотрудники музея занимаются составлением исторических справок, сбором информации по утверждённым тематикам, пополнением основного фонда музея, написание статей для СМИ, проведением экскурсий, лекций, выставок и массовых мероприятий для гостей курорта и жителей Хосты.

В настоящее время коллекции музея насчитывают 9921 единиц хранения. В фондах музея хранятся уникальные коллекции на темы:

- "История бальнеологического курорта Мацеста"; - "История Сочинского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии"; - "История здравниц Хостинского района города Сочи" и другие.

В зале постоянной экспозиции "Хоста с древнейших времён до современности" вы сможете перенестись на миллионы лет назад и "увидеть" как на месте Кавказских гор плескались воды древнего океана Тэтис. Доказательством этому служат найденные на территории нашего города окаменелости головоногих моллюсков аммонита и белемнита, возраст которых более 100 миллионов лет.

Музей осуществляет активную издательскую работу. Сотрудниками музея подготовлены к изданию:

"Красная книга Сочи" том 1, том 2, (2002 год) автор А.С. Солодько А.С., П.В. Кирий, "Хоста. Война. Победа (2005 год)", составитель Ю.А. Макуха, "Хоста. Страницы истории" (2007 год), авторы Н.В. Лоншакова, А.С. Солодько, "Атлас флоры Сочинского Причерноморья" (2007 год), "Природное и историко-культурное наследие Хостинского района города Сочи" (2007 год), авторы Н.В. Лоншакова, А.С. Солодько.

15 мая 2009 года, в честь празднования 110-летия Хосты, была проведена презентация книги Ивана Васильевича Широкова "Наша маленькая Хоста".

Иллюстрации:

Музей истории Хостинского района города Сочи.