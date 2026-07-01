МУЗЕЙ ГОРНОЙ ШОРИИ

Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории.

Первый - начало середины 1980-х годов, когда партийные и советские органы города Таштагола одобрили инициативу по созданию музея истории горнорудного объединения «Сибруда». Инициатором выступила Смолина В.А. - ветеран объединения, которая собрала богатый материал по истории рудников Таштагольского района.

Официальное решение о создании музея было принято Таштагольским горкомом партии лишь в декабре 1987 года. Но музей промышленным так и не стал. Его профиль предопределила волна национального движения шорского народа за возрождение культуры. Первая научно-практическая конференция "По проблемам социально-экономического и национально-культурного развития Горной Шории" (12-13 июня 1989 года, город Таштагол) рекомендовала "решить вопрос об открытии музея шорской истории и культуры в городе Таштаголе, и его строительстве на спонсорских началах". В этом же году под музей было отдано помещение в пристройке к жилому дому. Директором музея была назначена Шихалёва Надежда Алексеевна, которую по праву можно считать и основателем музея.

Второй этап включает создание научно-художественной концепции музея и практическое претворение её в экспозицию. Завершился этот этап торжественным открытием музея 5 мая 1995 года. В 1990-1994 годах состоялось 18 этнографических экспедиций на территориях Таштагольского, Мысковского и Междуреченского районов в Кемеровской области , а также в Хакасии. Собранные экспонаты послужили основой для создания первой в России музейной экспозиции, полностью посвященной материальной и духовной культуре шорцев.

Создатели музея создавали эту экспозицию в процессе напряженных поисков, изучения передового опыта в музееведении и, в частности, опыта музейщиков Абакана, Кызыла, Горно-Алтайска. Третий этап - это формирование музея как единственного культурно-просветительского центра на юге Кузбасса с музейной спецификой.

Это прежде всего активная выставочная деятельность. За время существования музея было проведено более 130 выставок в музее и более 100 вне музея. География экспозиций, представленных в выставочном зале музея, следующая: город Таштагол и Таштагольский район; города Кемеровской области; Горный Алтай; Тува; Хакасия; город Томск; город Оренбург. город Москва ; Кипр.

Иллюстрации:

Таштагольский музей этнографии и природы Горной Шории.