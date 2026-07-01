МУЗЕЙ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Городской краеведческий музей города Комсомольска-на-Амуре.Городской краеведческий музей был создан в 1935 году по инициативе первостроителей города, прибывших возводить город в 1932 году.

В 1938 году созданный на общественных началах музей открыл свои двери для посетителей. 10 апреля 1939 года музею был присвоен статус государственного учреждения в подчинении Министерству культуры РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны музей не работал и, к сожалению, многие экспонаты были утрачены. В 1947 году город отмечал 15-летие, была организована юбилейная выставка, материалы которой легли в основу экспозиции государственного городского краеведческого музея. За годы своего существования музей пережил 5 реконструкций и ряд значительных реэкспозиций.

Основными направлениями деятельности музея являются научно-исследовательская работа, научно-фондовая, экспозиционно-выставочная и научно-просветительная работа. Эту деятельность осуществляют 5 отделов музея: 3 экспозиционных отдела, научно-просветительный и отдел фондов.

В фондах музея хранится свыше 65 тысяч музейных предметов, составляющих археологическую, этнографическую, естественно-научную, историко-бытовую, фотодокументальную коллекции, раскрывающих историю развития Приамурья от эпохи палеолита до сегодняшних дней. В музее действуют музейно-образовательные программы для детей, проводятся культурно-массовые мероприятия для гостей и жителей города.

Общая площадь помещения музея - 1025,4 м², в том числе экспозиционно-выставочная - 528,7 м², площадь под хранение фондов - 121,8 м². Основной музейный фонд насчитывает 42702 единиц хранения. Ежегодно музей посещает более 48,5 тысяч человек (по состоянию на 2009 год). В настоящее время решается вопрос о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Комсомолец» и переносе туда музея. В уникальную часть музейной коллекции входят: личные фонды первостроителей города Комсомольска-на-Амуре (свыше 300); Героев Советского Союза - А.П. Маресьева, Е.А. Дикопольцева, И.С. Хоменко; подлинные материалы, освещающие беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток в 1938 году женского экипажа в составе В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой на самолете «Родина»; фотодокументы, личные вещи из семейных архивов потомков жителей с. Пермского (Бормотовых, Гладких, Ткачевых, Кузнецовых и др.); материалы о деятельности комсомольской геологоразведочной экспедиции, проводившей изыскания для строительства Байкало-Амурской магистрали ; коллекции орнитофауны Нижнего Приамурья (автор В.А. Попович), бабочек Приамурья (автор А.В. Мутин).

Экспозиция имеет следующие разделы: «Древнейшее прошлое Приамурья», «Материальная и духовная культура нанайцев», «История заселения Приамурья в конце ХIХ века начале ХХ века», «История села Пермского», «История возникновения и развития города Комсомольска-на-Амуре», «Природа и экология Комсомольского района».

В музее работают постоянные выставки: «Подарки городу к юбилеям», «Быт и культура нанайцев», «Уклад жизни и ремёсла русских переселенцев», «Экспонаты музея рассказывают...».

Для жителей и гостей города проводятся традиционные мероприятия: «Страницы истории» (к знаменательным датам в истории города), встречи с почетными гражданами города, первостроителями. Ежегодно проводится акция «День Дарителя». При музее работают клубы «Краевед» и «Наследие».

В 2007 году, к юбилею города, был произведен ремонт и реконструкция центрального входа в музей. Новое решение изящно вписалось в стиль оформления дома, отчего общий вид здания только выиграл.

Иллюстрации:

Городской краеведческий музей города Комсомольска-на-Амуре.