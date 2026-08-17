МУЗЕЙ Ф.М. РЕШЕТНИКОВА

Дом-музей писателя-демократа Федора Михайловича Решетникова расположен в двухэтажном каменном доме с конюшнями, каретником и другими службами.

Федор Михайлович Решетников - писатель (1841-1871 годы). Родился в семье почтальона Михаила Васильевича Решетникова в Екатеринбурге. Печататься начал в 1863 году, переехав из Перми в Петербург. Ф.М. Решетников одним из первых поднял тему рабочего человека. В нем видели первооткрывателя народно-реалистического направления в русской литературе. Творчество Решетникова высоко ценили Некрасов , Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоевский , Успенский.

Литературная часть экспозиции музея посвящена жизни и творчеству Ф.М. Решетникова. Рукописи, письма Решетникова дополняют воспоминания, отзывы современников, зарисовки из городской жизни, из жизни почтовых служащих, ямщиков, виды Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга , фотографии Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и других.

В экспозиции представлена история прижизненных публикаций Ф.М. Решетникова в периодике тех лет, а также отдельные издания, собрания сочинений, переводы на иностранные языки. Этнографическая часть экспозиции знакомит посетителей с почтовой службой середины XIX века, с традициями и обычаями русского народа и является своеобразным памятником дорожного быта России того времени.

Основой для этой части экспозиции послужила частично восстановленная архитектурно-пространственная среда улицы и почтового подворья, представляющая собой целый комплекс сооружений: дом, надворные постройки (конюшня, каретник, кузня), двор, вымощенный уральским гранитом и окаймленный оградой с коваными решетками, калиткой, въездными воротами, черно-белыми верстовыми столбами. На территории музея действует кузница.

Иллюстрации:

Дом-музей Ф.М. Решетникова.