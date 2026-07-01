МУЗЕЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

Музей дипломатического корпуса - частный исторический музей в Вологде, расположенный в доме П.Д. Пузан-Пузыревского, в котором в 1918 году размещалось американское посольство.

Экспозиция знакомит с малоизвестными событиями, происходившими в Вологде с февраля по июль 1918 года и связанными с пребыванием в городе 11 иностранных посольств и миссии. С конца февраля 1918 года Вологда на 5 месяцев становится «дипломатической столицей России».

Опасаясь захвата Петрограда немецкими войсками, в город эвакуируются представители 11 посольств (американское, английское, французское, сербское, бельгийское, сиамское, итальянское), консульств (бразильское) и миссий (японская, китайская, шведско-датская) во главе с американским послом Дэвидом Р. Фрэнсисом.

Выбор связывали с ее удаленностью от фронта боевых действий, удобствами телеграфной связи и удачным транспортным расположением. 24 июля 1918 года, под давлением большевиков , дипломатический корпус покинул Вологду. В музее представлены ценные документы, письма, дневники (из архивов России, США, Великобритании, Франции), а также мемориальные вещи участников тех событий, предметы интерьера XX века, воссоздающие атмосферу и быт постреволюционной России.

Иллюстрации:

Музей дипломатического корпуса.