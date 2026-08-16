МУЗЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей археологии и этнографии Дальневосточного государственного университета открыт в 1999 году.

Фонд музея насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Археологические и этнографические экспонаты составляют экспозицию об истории края с древнейших времен до наших дней.

Особую гордость составляет коллекция предметов эпохи неолита (VIII-II тысячелетия до н.э.). Этнографическая коллекция повествует о быте коренного населения Приморья - удэгейцев, русских переселенцев конца XIX - начала XX веков. Многие из экспонатов были собраны преподавателями и студентами Государственного дальневосточного университета.

Иллюстрации:

Музей археологии и этнографии Дальневосточного государственного университета.