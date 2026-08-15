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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ (ЯРОСЛАВЛЬ)
Ярославский Музей Боевой Славы открыт 16 октября 1981 года к 40-летию формирования ярославской 234-й коммунистической дивизии.
Единственный в городе муйзей, посвященный Великой Отечественной войне, он является филиалом Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
В настоящее время в музее работает выставка «Победители!». Она рассказывает о боевой доблести, славе, ратном подвиге ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Значительное место в экспозиции занимает оружие.
В музее представлены ордена и медали, обмундирование советских воинов, фотографии, письма. Вниманию посетителей предлагается обзорная экскурсия по выставке.
Иллюстрации:
Ярославский музей боевой славы.
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