МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ (ЯРОСЛАВЛЬ)

Ярославский Музей Боевой Славы открыт 16 октября 1981 года к 40-летию формирования ярославской 234-й коммунистической дивизии.

Единственный в городе муйзей, посвященный Великой Отечественной войне , он является филиалом Ярославского историко- архитектурного и художественного музея-заповедника.

В настоящее время в музее работает выставка «Победители!». Она рассказывает о боевой доблести, славе, ратном подвиге ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Значительное место в экспозиции занимает оружие.

В музее представлены ордена и медали, обмундирование советских воинов, фотографии, письма. Вниманию посетителей предлагается обзорная экскурсия по выставке.

Иллюстрации:

Ярославский музей боевой славы.