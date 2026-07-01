МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ (ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ)

Музей Боевой Славы при Петропавловск-Камчатском городском совете ветеранов войны и труда был открыт 26 июля 1959 года, в День Военно-Морского Флота, по инициативе командующего Камчатской военной флотилии, Героя Советского Союза вице-адмирала Щедрина Григория Ивановича, в последствии Почетного гражданина города Петропавловск-Камчатский.

Фонды хранения музея насчитывают более 15 тысяч экземпляров. Среди них образцы оружия и военного снаряжения, ордена и медали, знаки отличия, боевые знамена, произведения живописи, скульптуры и другие ценные предметы. В музее хранятся личные вещи, уникальные документы и фотографии, фронтовые дневники и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В музее действует 4 зала постоянной экспозиции и один зал выставочный. В парковой зоне музея выставлены образцы боевой техники и вооружения. Здесь же находится памятник экипажу подводной лодки «Л-16», погибшей в годы Великой Отечественной войны. Трофейная японская военная техника с Курильских островов. Адмиралтейский якорь начала XIX века.

С мая 2013 года музей передан в управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. На протяжении всей своей деятельности музей проводит научно-просветительскую и военно-патриотическую работу.

Иллюстрации:

Музей Боевой Славы при Петропавловск-Камчатском городском совете ветеранов войны и труда.