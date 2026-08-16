МУЗЕЙ АВТОГРАФОВ

Музей автографов имени Императора Николая Второго, являющийся пока единственным музеем подобного рода в России, был основан в городе Новосибирске в 1988 году по инициативе С.О. Вольского.

Музей носит имя последнего российского императора, так как своим появлением на карте мира Новосибирск обязан именно Николаю Второму : в 1903 году рескриптом государя императора Новосибирск (тогда ещё посёлок Ново-Николаевск) получил статус города и до 1926 года носил имя своего основателя (Ново-Николаевск). Поскольку память о Николае II пока никак не увековечена в Новосибирске, было принято решение назвать музей автографов в его честь.

Главная задача, которую музей перед собой ставит - собрать в одном месте и сохранить для будущих поколений образцы почерков людей, оставивших заметный след в мировой истории. С помощью образов конкретных исторических персонажей, принадлежащих к разным эпохам, культурам и народам, музей стремится написать коллективный портрет всего человечества.

Музей собирает не просто автографы, а автографы на фотографиях. Рисунок почерка и запечатлённый на фотографии облик человека, сливаясь в единый зрительный образ, превращаются в прекрасное наглядное пособие по изучению культурных особенностей той страны и той цивилизационной среды, которые данный человек представляет. А взятые вместе образы выдающихся граждан мира, собранные в музейной коллекции, дают возможность увидеть, так сказать, лицо всего человечества, причём в самых разных его ракурсах: расовом, лингвистическом, эстетическом, политическом и так далее, ибо самая обычная фотография с автографом может заключать в себе гигантский объём информации. Таковы вкратце философские основания, на которых зиждется работа Музея автографов имени Императора Николая Второго.

В коллекции музея в основном представлены автографы известных политических и общественных деятелей современности: президентов и премьер-министров, конституционных монархов Европы и глав азиатских теократических государств, харизматических лидеров народных движений и руководителей религиозных конфессий. Все представленные в музее автографы - аутентичные (подлинные) и персональные (т.е. не являются типографским или каким-либо иным воспроизведением оригинала). Подавляющее большинство из них были подарены музею лично их владельцами.

Иллюстрации:

Музей автографов имени Императора Николая Второго.