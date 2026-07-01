МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

Российский государственный музей Арктики и Антарктики был основан в 1930 году, 8 января 1937 года он был открыт для посетителей в здании бывшей Никольской единоверческой церкви, построенной в первой половине XIX века по проекту архитектора А. И. Мельникова.

2 февраля 1998 года музею был присвоен новый статус - Российский государственный музей Арктики и Антарктики. В настоящее время РГМАА является крупнейшим в мире музеем, коллекция которого (около 70 тысяч экспонатов) посвящена полярной тематике.

Экспозиция отдела «Природа Арктики» посвящена физико-географическим особенностям Арктики, ее животному и растительному миру. В ней представлены многочисленные диорамы, чучела животных, фотографии, а также живописные работы.

Экспозиция отдела «История исследования и освоения Северного морского пути» посвящена истории арктического мореплавания с XVI века до настоящего времени, освоению Северного морского пути, а также научным исследованиям советских и российских ученых в Арктике.

В ней представлены археологические памятники и реликвии, приборы и экспедиционное снаряжение, письменные, картографические и печатные источники, фотодокументы, модели судов и самолетов, макеты и диорамы.

Экспозиция отдела «Антарктика» посвящена природе шестого континента, истории его открытия, важнейшим экспедициям в Антарктику, а также деятельности советских и российских антарктических экспедиций. В ней представлены подлинные вещи участников антарктических экспедиций, приборы, экспедиционная одежда, модели судов и экспедиционной техники, карты и схемы.

Помимо постоянной экспозиции, в музее работают временные выставки, посвященные юбилейным и памятным датам в истории исследования Арктики и Антарктики.

Иллюстрации:

Российский государственный музей Арктики и Антарктики.