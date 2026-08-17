МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей истории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Музей истории Университета, сохраняя традиции вуза, наглядно представляет основные этапы его развития.

Учебно-вспомогательный музей («музеум», как он тогда назывался, «и кабинеты при оном») с систематическими коллекциями начал складываться с момента основания Училища гражданских инженеров (УГИ, 1832 год) и продолжал развиваться в период Строительного училища (СУ, 1842-1882 годы).

Музей помещался на втором этаже старого здания Училища. Модели, образцы, инструменты физического, минералогического и геодезического кабинетов широко использовались в учебном процессе. Студенты допускались к занятиям в музее одни или под руководством профессоров и преподавателей. Хранитель музея назначался Министерством внутренних дел по представлению директора Училища (с 1882 года - Института гражданских инженеров - ИГИ) и отвечал за сохранение имущества в целости и порядке.

Смотритель музея наблюдал, чтобы студенты получали нужные им сведения и предметы и соблюдали строгие правила пользования последними. Музей пополнялся за счет фонда исторических документов, отражающих этапы развития Строительного училища и Института гражданских инженеров. В послеоктябрьские годы в Ленинградском институте гражданских инженеров им. Всесоюзного профессионального союза строительных рабочих (ЛИГИ) музей материалов и моделей стал музеем инженерной школы.

Его учебные пособия позволяли сделать преподавание более наглядным и эффективным. В Институте тогда существовали Минералогический кабинет и Кабинет студенческих работ, который принимал, регистрировал, хранил и оценивал графические работы студентов, архитектурные проекты, рисунки, а затем передавал по описи в музейный фонд. Заведующий музейным фондом лучшие работы хранил, застеклял и окантовывал.

В его обязанность входило составление каталогов работ и организация отчетных выставок, а также очередных выставок для подшефных частей Красной Армии. Великая Отечественная война прервала историю музея. 5 октября 1941 года в дворовый корпус Института попала фугасная бомба. Были разрушены пять этажей здания, возникший пожар уничтожил музейный фонд, где хранились лучшие работы питомцев Института гражданских инженеров (ИГИ) императора Николая I и другие материалы.

Послевоенное возрождение Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ) способствовало и воссозданию музея. В день 20-летия Победы (9 мая 1965 года) были открыты мемориальные доски с именами погибших в Великой Отечественной войне . История ныне существующего музея началась с небольшой выставки о героизме преподавателей, студентов, сотрудников ЛИСИ в годы войны. Она открылась в апреле 1970 года.

В 1974 году Советский комитет ветеранов войны наградил Институт грамотой за активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Грамоту подписали председатель Советского комитета ветеранов войны генерал П.И. Батов и ответственный секретарь этого комитета, Герой Советского Союза, кандидат исторических наук, легендарный летчик А.П. Маресьев.

Была развернута работа по созданию постоянной экспозиции. В день 30-летия Победы (1975 год) был открыт музейный зал, где экспонировалась Книга вечной памяти - результат кропотливого поиска Совета ветеранов ЛИСИ. В 55-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (2000 год) в Книгу вечной памяти была вписана 220-я биография погибшего солдата, ушедшего на войну из стен вуза. По инициативе ветеранов ЛИСИ и инженерных войск Ленинградского фронта увековечена память легендарного сапера, строителя и преподавателя Университета - И.И. Соломахина. 22 июня 1998 года - в скорбную годовщину начала войны - улица, соединявшая Ленинградский проспект и улицу Стачек, была названа именем прославленного сапера, участника обороны Ленинграда, Ивана Ивановича Соломахина. Об этом извещает мемориальная доска, укрепленная на доме на углу нынешнего Соломахинского проезда и Ленинского проспекта.

История Университета связана также с именем классика русской и мировой литературы Ф.М. Достоевского и его братьев. Писатель одно время жил в угловом доме купца Палибина в Третьей роте Измайловского полка (теперь 3-я Красноармейская улица, дом 5/3), выходящем также на Тарасовский (или Тарасов) переулок (с 1 апреля 1921 года - улица Егорова).

На этом месте возведен новый (строительный) учебный корпус «С» Университета (улица Егорова, дом 3/5). При строительстве был бережно сохранен фрагмент фасада (четыре окна с проемами на первых двух этажах) старого дома купца Палибина, в котором жил Достоевский. В преддверии 175-летнего юбилея писателя, в декабре 1995 года, на доме была торжественно открыта мемориальная доска из серого гранита (архитектор А. Беленький, художник Н.Н. Попов) со словами: «На этом месте стоял доходный дом, в котором с марта 1861 года по сентябрь 1861 года жил великий русский писатель Ф.М. Достоевский и работал над «Записками из мертвого дома» и романом «Униженные и оскорбленные». До недавнего времени музей истории Университета размещался в трех залах главного здания. В течение года Совет музея работал над созданием новой музейной экспозиции, соответствующей современным условиям и требованиям музейной практики и обновленной при финансовой поддержке Компании СОЮЗ ПетроСтрой (президент В.М. Гольман).

Была проведена кропотливая собирательская работа, значительно пополнившая музейное собрание фонда персоналий, началось формирование фонда архитектурных проектов. Помимо экспозиционного пространства музей получил помещение для хранения фондов, оснащенное современным музейным оборудованием. Музей должен быть историческим и современным одновременно. Музейные собрания включают в себя документальный фонд по истории Университета, фонд фотографий, среди которых есть уникальные, фонд знамен, вещественный фонд и формирующийся в настоящее время фонд архитектурных проектов.

Основная задача музея - показать историю Университета, его роль и значение в формировании личности инженера-архитектора на историческом фоне становления и развития вуза. Способ подачи материала - проблемный, с включением в экспозиционное пространство двух фрагментов интерьеров - кабинета директора Института и архитектурной мастерской, а также фрагментов ряда коллекций, например кирпича (коллекция проф. В.В. Инчика), измерительных приборов (собственность кафедры геодезии).

Историческую основу экспозиции составляют документы по истории Университета, фотографии, мемориальные предметы, архитектурные проекты (авторы проекта - выпускник ЛИСИ 1958 года художник В.И. Коротков и заведующая музеем Н.В. Александрова). Среди задач музея - возрождение существовавшей ранее традиции отбора и хранения лучших студенческих работ по проектированию. Разрабатываются планы создания информационной базы данных - своего рода «электронного архива» музея.

Экспозиция и фонды музея повествуют о былом и настоящем Университета, служат основой для тематических и экскурсионных маршрутов, научно исследовательской и просветительной работы по истории Университета, архитектурно-строительной науки и практики, способствуют патриотическому воспитанию новых поколений студентов. Совместно с кафедрой истории проводятся экскурсии для студентов I курса, изучающих отечественную историю и культурологию. Некоторые из них используют музейные материалы при подготовке и написании рефератов по отечественной истории и по культурологии. Проводятся экскурсии для гостей Университета.

Музей истории Университета сотрудничает с историко-краеведческими, культурно-просветительными и общественными объединениями, которые связаны с изучением и пропагандой российской истории, строительной науки и архитектуры, открыт для научно-исследовательской работы, индивидуального и экскурсионного посещения.

Иллюстрации:

Музей истории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.