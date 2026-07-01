МУЗЕЙ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ

Открытый музей Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Музей Университета Управления и Экономики встречает посетителей технологично оборудованным залом, удобным расположение экспонатов. Все материалы представлены в открытом доступе и подготовлены для знакомства с историей ВУЗа.

Здесь можно узнать как институт прошел путь от малого государственного предприятия «Профессионал», которое осуществляло подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации, до сегодняшнего Университета.

Иллюстрации:

Открытый музей Санкт-Петербургской академии управления и экономики.