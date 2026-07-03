МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА

Государственный музей А.С. Пушкина сегодня - один из признанных культурных центров Москвы и России.

Помимо головного музея, ГМП включает еще пять филиалов: Мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате, Мемориальную квартиру А. Белого на Арбате, Музей И.С. Тургенева на Остоженке, Дом-музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной и Выставочные залы в Денежном переулке. Основной музейный комплекс располагается в замечательном архитектурном памятнике начала XIX века - городской дворянской усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на ул. Пречистенка, 12/2.

В историческом особняке размещены постоянные экспозиции «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина», выставочные залы, читальный зал, концертный и конференц-залы. Здесь же, на Пречистенке, находятся фонды музея с Открытыми хранениями редких книг, живописного, графического и миниатюрного портрета XVIII-XIX веков, фарфора, бронзы, художественного стекла и керамики , генеалогических материалов. К Открытым хранениям ГМП относятся также уникальные частные коллекции, переданные в дар московскому музею А.С. Пушкина - «Библиотека русской поэзии И.Н.Розанова», «Коллекция П.В. Губара», «Кабинет Т.А. Мавриной и Н.В. Кузьмина», «Кабинет рисунков Нади Рушевой». Для масштабных культурных акций предназначен Атриум - покрытый стеклянным куполом усадебный двор, объединивший в единое пространство строения музейного комплекса в 1999 году, к 200-летию А.С. Пушкина.

Иллюстрации:

Государственный музей А.С. Пушкина.