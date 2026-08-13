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МУВАШШАХ
МУВАШШАХ - жанр арабской средневековой строфической поэзии, предназначенной для пения под аккомпанемент музыкального инструмента.
Возник в Андалусе в конце IX века под влиянием песенных традиций арабизированного испанского населения. Имеет от 4 до 10 строф; первые два бейта рифмуются между собой, их рифму повторяет последний бейт строфы. Существовало множество разновидностей Мувашшаха (в зависимости от комбинаций рифм). Наиболее известные авторы: Мукаддам ибн Муафа (IX-X век), Ибрахим ибн Сахль аль-Исраили (XI век), Лисан ад-Дин ибн аль-Хатиб (XIV век) и др. Форма Мувашшаха использовалась во всех традиционных жанрах арабской поэзии.
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