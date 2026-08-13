МУВАШШАХ

МУВАШШАХ - жанр арабской средневековой стро­фи­че­ской по­эзии, пред­на­зна­чен­ной для пе­ния под ак­ком­па­не­мент музыкального ин­ст­ру­мен­та.

Воз­ник в Ан­да­лу­се в конце IX века под влия­ни­ем пе­сен­ных тра­ди­ций ара­би­зи­ро­ван­но­го испанского на­се­ле­ния. Име­ет от 4 до 10 строф; пер­вые два бей­та риф­му­ют­ся ме­ж­ду со­бой, их риф­му по­вто­ря­ет по­след­ний бейт стро­фы. Су­ще­ст­во­ва­ло мно­же­ст­во раз­но­вид­но­стей Мувашшаха (в за­ви­си­мо­сти от ком­би­на­ций рифм). Наи­бо­лее из­вест­ные ав­то­ры: Му­кад­дам ибн Муа­фа (IX-X век), Иб­ра­хим ибн Сахль аль-Ис­раи­ли (XI век), Ли­сан ад-Дин ибн аль-Ха­тиб (XIV век) и др. Фор­ма Мувашшаха ис­поль­зо­ва­лась во всех тра­диционных жан­рах арабской по­эзии.