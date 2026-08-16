МУТИНСКАЯ ВОЙНА
МУТИНСКАЯ ВОЙНА - в Древнем Риме один из эпизодов гражданских войн после гибели Цезаря.
Название получила от города Мутина (Mutina, на месте современного города Модена), близ которого войско цезарианца Марка Антония в апреле 43 потерпело поражение от войск сената под командованием консулов Гирция и Пансы (оба погибли в битве) и Октавиана (Августа), наделённого сенатом преторскими полномочиями.
Последний не стал дальше преследовать Антония, поскольку сенат не поддержал притязаний Октавиана на консульство. Позднее, в начале ноября 43, он объединился с Антонием и Марком Эмилием Лепидом (2-й триумвират, власть которого была декретирована народным собранием).