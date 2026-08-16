МУТИНСКАЯ ВОЙНА

МУТИНСКАЯ ВОЙНА - в Древ­нем Ри­ме один из эпи­зо­дов гра­ж­дан­ских войн по­сле ги­бе­ли Це­за­ря .

Название по­лу­чи­ла от города Му­ти­на (Mutina, на мес­те современного города Мо­де­на), близ ко­то­ро­го вой­ско це­за­ри­ан­ца Мар­ка Ан­то­ния в апреле 43 по­тер­пе­ло по­ра­же­ние от войск се­на­та под ко­мандованием кон­су­лов Гир­ция и Пан­сы (оба по­гиб­ли в бит­ве) и Ок­та­виа­на (Ав­гу­ста), на­де­лён­но­го се­на­том пре­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми.

По­след­ний не стал даль­ше пре­сле­до­вать Ан­то­ния, по­сколь­ку се­нат не под­дер­жал при­тя­за­ний Ок­та­виа­на на кон­суль­ст­во. Позд­нее, в начале но­ября 43, он объ­е­ди­нил­ся с Ан­то­ни­ем и Мар­ком Эми­ли­ем Ле­пи­дом (2-й три­ум­ви­рат, власть ко­то­ро­го бы­ла дек­ре­ти­ро­ва­на народным со­б­ра­ни­ем).

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