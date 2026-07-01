МУТЕСА II
МУТЕСА II - cэр Эдуард Фредерик Уильям Дейвид Валугембе Мутеби Лувангула - кабака (верховный правитель) Буганды, первый президент независимой Уганды.
В 1939 году, после смерти отца Дауди Чва II, провозглашён кабакой Буганды при трёх регентах. В 1942 году по достижении совершеннолетия коронован в Будо. В 1945-1948 годах учился в Кембриджском университете. В 1953 году выступил против плана британских властей создать Федерацию Восточной Африки; был лишён своих полномочий «туземного правителя Королевства Буганда», арестован и выслан в Великобританию.
В 1955 году под давлением политических организаций Уганды возвращён на трон; Буганда получила широкие автономные права. В 1960 году Мутеса II возглавил делегацию Буганды в Лондон с требованием не допустить создания унитарного государства Уганда.
В 1961 году добился для Буганды федерального статуса в рамках Уганды. В октябре 1963 года избран президентом независимой Уганды. 24.02.1966 года в результате конфликта Мутеса II с федеральным правительством А.М. Оботе Буганда лишилась своего статуса. 24.05.1966 года Мутеса II бежал в Лондон.
В последние годы жизни занимался благотворительностью. После смерти Мутеса II его тело было забальзамировано и в 1971 году перезахоронено в усыпальнице кабак в Кампале.