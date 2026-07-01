МУТЕСА II

МУТЕСА II - cэр Эду­ард Фре­де­рик Уиль­ям Дей­вид Ва­лу­гем­бе Му­те­би Лу­ван­гу­ла - ка­ба­ка (вер­хов­ный пра­ви­тель) Бу­ган­ды, пер­вый пре­зи­дент не­за­ви­си­мой Уган­ды.

В 1939 году, по­сле смер­ти от­ца Дау­ди Чва II, про­воз­гла­шён ка­ба­кой Бу­ган­ды при трёх ре­ген­тах. В 1942 году по дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия ко­ро­но­ван в Бу­до. В 1945-1948 годах учил­ся в Кем­бридж­ском университете. В 1953 году вы­сту­пил про­тив пла­на британских вла­стей соз­дать Фе­де­ра­цию Восточной Аф­ри­ки; был ли­шён сво­их пол­но­мо­чий «ту­зем­но­го пра­ви­те­ля Ко­ро­лев­ст­ва Бу­ган­да», аре­сто­ван и вы­слан в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

В 1955 году под дав­ле­нием по­ли­тических ор­га­ни­за­ций Уган­ды воз­вра­щён на трон; Бу­ган­да по­лу­чи­ла ши­ро­кие ав­то­ном­ные пра­ва. В 1960 году Мутеса II воз­гла­вил де­ле­га­цию Бу­ган­ды в Лон­дон с тре­бо­ва­ни­ем не до­пус­тить соз­да­ния уни­тар­но­го государства Уган­да.

В 1961 году до­бил­ся для Бу­ган­ды фе­де­раль­но­го ста­ту­са в рам­ках Уган­ды. В октябре 1963 года из­бран пре­зи­ден­том не­за­ви­си­мой Уган­ды. 24.02.1966 года в ре­зуль­та­те кон­флик­та Мутеса II с фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом А.М. Обо­те Бу­ган­да ли­ши­лась сво­его ста­ту­са. 24.05.1966 года Мутеса II бе­жал в Лон­дон.

В по­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью. По­сле смер­ти Мутеса II его те­ло бы­ло за­баль­за­ми­ро­ва­но и в 1971 году пе­ре­за­хо­ро­не­но в усы­паль­ни­це ка­бак в Кам­па­ле.