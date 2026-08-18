МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО (Арабское «фикх», буквально - глубокое понимание, знание) - исламская доктрина о правилах поведения мусульман; мусульманская юриспруденция.
Основное содержание Мусульманского права - вытекающие из шариата правила поведения верующих и санкции за невыполнение этих предписаний. Сложилось в VII-X веках в связи со становлением мусульманского государства - Халифата. Формирование Мусульманского права было обусловлено, с одной стороны, необходимостью приведения фактически действовавшего права в соответствие с религиозными нормами ислама, с другой стороны - потребностями регулирования общественных отношений на принципах, основанных на религиозно-этическом учении ислама.
Основными источниками правовых решений стали считаться Коран и сунна, содержащие, согласно Мусульманскому праву, ответы на любые вопросы, которые правоведы (факихи) должны «извлечь» из них. Самостоятельным источником было признано единогласное мнение мусульманской общины (иджма). Постепенно сложились приёмы «извлечения» из основополагающих источников правовых решений. Они были положены в основу иджтихада, под которым факихи стали понимать рациональные методы формулирования решений по вопросам, не упомянутым прямо в Коране и сунне или не отражённым в единодушном мнении сподвижников пророка Мухаммеда, а также приёмы извлечения таких решений из предписаний этих источников, изложенных в самой общей аллегоричной форме.
Появилось понятие кыяс, признание которого в качестве основной формы иджтихада и источника Мусульманского права наряду с Кораном, сунной и иджма положило начало теории и методологии мусульманской юриспруденции (усуль аль-фикх).
В X веке Мусульманское право окончательно сложилось в качестве самостоятельной дисциплины, относящейся к религиозным наукам (манкулат). Несмотря на его формальное отделение от богословия (калам) и враждебное отношение правоведов-традиционалистов к богословам, Мусульманское право и калам дополняли друг друга, разрабатывая различные стороны единого исламского учения о религиозной истине и образе жизни.
Предметом Мусульманского права стали изучение правил культа и исполнения религиозных обязанностей (ибадат), определяющих отношения мусульман с Аллахом, правовых норм, регулирующих отношения между людьми, а также отношения мусульманского государства с подданными, другими конфессиями и государствами (муамалят).
К IX-X векам образовались суннитские толки (мазхабы). К XIV веку сохранились 4 суннитских мазхаба, а также несколько шиитских школ, из которых практическое значение в качестве действующих религиозно-правовых толков сохраняют мазхабы имамитов, зейдитов и исмаилитов. С середины IX века в Мусульманском праве суннитов стала утверждаться идея о том, что только крупные правоведы прошлого имели право на иджтихад; в середине X века был достигнут молчаливый консенсус, в соответствии с которым появление новых мазхабов стало невозможным. Правоведы обязаны были следовать учению определённого мазхаба в форме таклида. Развитие Мусульманского права продолжалось в рамках признанных мазхабов, причём основное внимание уделялось систематизации выводов муджтахидов прошлого, комментированию и переработке их трудов.
Шиитские правоведы выработали иную классификацию Мусульманского права, подразделяя его нормы на 4 группы, регулирующие соответственно порядок отправления религиозных обязанностей (ибадат); двусторонние сделки (укуд), включая брак; односторонние сделки, совершаемые в определённой форме (икаат); ответственность за преступления и обязательства, вытекающие из причинения вреда, либо односторонние сделки или действия, совершение которых не требует особой формы (ахкам).
Особенностью большинства норм Мусульманского права является казуистичность, в целом ему присущи партикуляризм, неопределённость и противоречивость содержания при запутанности источников. При решении сходных вопросов могут применяться несовпадающие выводы различных мазхабов. Даже в рамках одного толка сосуществуют противоречивые правила. Поэтому поддержка государством определённого толка Мусульманского права не означала установления системы единообразных норм.
Применение положений Мусульманского права в правовой практике Османской империи XVI века и империи Великих Моголов II-й половины XVII века отличалось особой широтой и последовательностью. Однако в целом судебная практика Мусульманского права никогда не совпадала полностью с теорией мусульманской юриспруденции.
Самую развитую отрасль Мусульманского права представляет собой право личного статуса - совокупность норм, регламентирующих брачно-семейные, наследственные и близкие к ним отношения (правоспособность, режим вакфов и т. п.). Отрасль уголовного (деликтного) Мусульманского права включает в себя санкции за все правонарушения независимо от их характера.
Нормы государственного, административного и финансового права, разрабатывавшиеся мусульманскими правоведами, выступали второстепенным элементом Мусульманского права и в значительной степени представляли собой отвлечённую теорию, более или менее последовательно осуществляясь лишь в том, что касалось налогообложения. Это же в целом можно сказать и о нормах международного права.
Мусульманское право не охватывало всех юридических норм, применявшихся в средние века в мусульманских странах, хотя и занимало в их правовых системах центральное место. Наряду с ним здесь действовали законодательные акты государства, которые могли отходить от выводов факихов. Применялись и нормы европейского права, что допускалось в Османской империи по режиму капитуляций.
Во II-й половине XIX века в правовых системах наиболее развитых мусульманских стран (в частности, в Османской империи) Мусульманское право уступило ведущее место законодательству, скопированному с западно-европейских образцов. Оно сохранило позиции главным образом в регулировании отношений личного статуса и практически перестало применяться в государственном, административном, уголовном, торговом, а в значительной степени и в гражданском праве. Вместе с тем в это время была проведена первая официальная кодификация его норм путём принятия в 1869-1877 Маджаллат аль-ахкам ал-адлийя - гражданского кодекса Османской империи.
Со II-й половины XIX века общей тенденцией было неуклонное падение роли Мусульманского права. Вместе с тем его отдельные отрасли, институты и нормы продолжают применяться во многих странах зарубежного и российского мусульманского Востока. Наиболее широко действует отрасль личного статуса. Институты Мусульманского права сохраняют своё значение в уголовном праве (например, стран Персидского залива), причём их влияние на данную отрасль права ряда стран (Ливия, Иран, Пакистан, Мавритания и др.) с последней трети XX века усиливается. В большинстве мусульманских стран сохраняются шариатские суды, восстановленные в последней четверти XX века в Пакистане, Судане, на Филиппинах и в других странах. Среди мусульман России и стран постсоветской Средней Азии и Закавказья брачно-семейные, уголовные и бытовые нормы Мусульманского права не являются юридически обязательными, однако продолжают соблюдаться на практике. В ряде стран законодательство по личному статусу и уголовному праву предусматривает, что в случае отсутствия нормы в законе надлежит применять выводы мусульманского права.