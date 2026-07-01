МУССЕРТ АНТОН АДРИАН
МУССЕРТ АНТОН АДРИАН - нидерландский политический деятель.
Из семьи учителя. В 1914-1915 годах служил добровольцем в нидерландской армии, в 1918 году окончил Технический университет городе Делфт. Работал инженером в гидротехническом департаменте провинции Утрехт, в 1927-1934 годах его руководитель. Сотрудничал с различными правыми и крайне правыми политическими движениями (Национальный союз и другие).
В декабре 1931 года Муссерт основал и возглавил нидерландское Национал-социалистическое движение (НСД). Программные положения НСД имели ряд общих черт с идеями, пропагандировавшимися Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) и итальянской Национальной фашистской партией (НФП): отрицательное отношение к парламентаризму, апелляция к национальным и военным ценностям, лозунги создания «сильного государства», борьбы с левыми и демократическими партиями, рабочим движением и др.
В 1935 году партия завоевала около 8% голосов на выборах в нидерландских провинциях. После 1936 года численность НСД и его электорат начали сокращаться, в существенной степени под влиянием нарастания антисемитизма внутри партии. Этот процесс был связан как с давлением, оказываемым А. Гитлером (его личная встреча с Муссертом состоялась в ноябре 1936 года), так и с влиянием радикальных элементов внутри НСД. После оккупации Нидерландов германскими войсками (май 1940 года) Муссерт выступил с идеей создания «Лиги германских народов» под главенством Германии, членом которой должны были стать и «Великие Нидерланды» с присоединёнными к ним, как требовал Муссерт, Бельгией и частью Северной Франции.
Муссерт активно сотрудничал с германскими оккупационными властями, в том числе в вопросах депортации с территории Нидерландов в лагеря смерти евреев, организации нидерландских добровольческих частей для войск СС. Хотя в декабре 1942 года Муссерт был провозглашён Гитлером «вождём» («лейдером») нидерландского народа, его политическое влияние с июня 1943 года (после смерти его покровителя, одного из генерал-комиссаров Нидерландов Ф. Шмидта) стало быстро снижаться.
В мае 1945 года после освобождения Нидерландов Муссерт был арестован. 07.05.1946 года казнён по решению нидерландского суда «за измену родине и пособничество врагу».