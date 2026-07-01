МУССЕРТ АНТОН АДРИАН

МУССЕРТ АНТОН АДРИАН - ни­дерландский по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи учи­теля. В 1914-1915 годах слу­жил доб­ро­воль­цем в ни­дерландской ар­мии, в 1918 году окон­чил Тех­нический университет городе Делфт. Ра­бо­тал ин­же­не­ром в гид­ро­тех­ническом департаменте провинции Ут­рехт, в 1927-1934 годах его ру­ко­во­ди­тель. Со­труд­ни­чал с различными пра­вы­ми и край­не пра­вы­ми по­ли­тическими дви­же­ния­ми (Национальный со­юз и другие).

В декабре 1931 года Муссерт ос­но­вал и воз­гла­вил ни­дерландское На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние (НСД). Про­грамм­ные по­ло­же­ния НСД име­ли ряд об­щих черт с идея­ми, про­па­ган­ди­ро­вав­ши­ми­ся На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тией (НСДАП) и итальянской Национальной фа­ши­ст­ской пар­ти­ей (НФП): от­ри­ца­тель­ное от­но­ше­ние к пар­ла­мен­та­риз­му, апел­ля­ция к национальным и во­енным цен­но­стям, ло­зун­ги соз­да­ния «силь­но­го го­су­дар­ст­ва», борь­бы с ле­вы­ми и де­мо­кра­тическими пар­тия­ми, ра­бо­чим дви­же­ни­ем и др.

В 1935 году пар­тия за­вое­ва­ла около 8% го­ло­сов на вы­бо­рах в ни­дерландских про­вин­ци­ях. По­сле 1936 года чис­лен­ность НСД и его элек­то­рат на­ча­ли со­кра­щать­ся, в су­ще­ст­вен­ной сте­пе­ни под влия­ни­ем на­рас­та­ния ан­ти­се­ми­тиз­ма внут­ри пар­тии. Этот про­цесс был свя­зан как с дав­ле­ни­ем, ока­зы­вае­мым А. Гит­ле­ром (его лич­ная встре­ча с Муссертом со­стоя­лась в но­ябре 1936 года), так и с влия­ни­ем ра­ди­каль­ных эле­мен­тов внут­ри НСД. По­сле ок­ку­па­ции Ни­дер­лан­дов германскими вой­ска­ми (май 1940 года) Муссерт вы­сту­пил с иде­ей соз­да­ния «Ли­ги гер­ман­ских на­ро­дов» под гла­вен­ст­вом Гер­ма­нии , чле­ном ко­то­рой долж­ны бы­ли стать и «Ве­ли­кие Ни­дер­лан­ды» с при­сое­ди­нён­ны­ми к ним, как тре­бо­вал Муссерт, Бель­ги­ей и ча­стью Северной Фран­ции.

Муссерт ак­тив­но со­труд­ни­чал с германскими ок­ку­пационными вла­стя­ми, в том числе в во­про­сах де­пор­та­ции с тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов в ла­ге­ря смер­ти ев­ре­ев, ор­га­ни­за­ции ни­дерландских доб­ро­вольческих час­тей для войск СС. Хо­тя в декабре 1942 года Муссерт был про­воз­гла­шён Гит­ле­ром «во­ж­дём» («лей­дером») ни­дерландского на­ро­да, его по­ли­тическое влия­ние с ию­ня 1943 года (по­сле смер­ти его по­кро­ви­те­ля, од­но­го из ге­не­рал-ко­мис­са­ров Ни­дер­лан­дов Ф. Шмид­та) ста­ло бы­ст­ро сни­жать­ся.

В мае 1945 года по­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ни­дер­лан­дов Муссерт был аре­сто­ван. 07.05.1946 года каз­нён по ре­ше­нию ни­дерландского су­да «за из­ме­ну ро­ди­не и по­соб­ни­че­ст­во вра­гу».