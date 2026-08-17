МУСИН-ПУШКИН ПЛАТОН ИВАНОВИЧ
МУСИН-ПУШКИН ПЛАТОН ИВАНОВИЧ - граф (1716 год), российский государственный деятель, Тайный советник (1736 год).
Из рода Мусиных-Пушкиных. Сын И.А. Мусина-Пушкина, дядя А.Э. Мусина-Пушкина. Учился в Школе математических и навигацких наук (2-я половина 1700-х годов), а также морскому делу в Великобритании (1715 год) и «политическим наукам» в Нидерландах (1716 год; одновременно до 1719 года состоял при полномочном министре в Нидерландах князя Б.И. Куракине).
Во время заграничного путешествия Петра I 1716-1717 года и Персидского похода 1722-1723 годы выполнял дипломатические, административные и военные поручения в вольном городе Кёльн (1717 год), Дании и ландграфстве Гессен-Кассель (1719 год), Франции (1720-1722 годы; готовил переговоры о возможном посредничестве Франции в заключении Ништадтского мира 1721 год), материально поддерживал А.П. Ганнибала, обучавшегося в Париже инженерному делу. Назначен в помощь отцу асессором в Московскую контору Сената (1726/27-1728 годы) и в Монетную контору (с 1734 года Монетная канцелярия) (1727-1730 годы); совместно с А.Л. Плещеевым и В.Н. Татищевым организовал государственную перечеканку мелкой медной монеты. 25.02.1730 года, в период междуцарствия, в числе других дворян подписал проект ограничения власти Верховного тайного совета (ВТС), затем - прошение на имя императрицы Анны Ивановны о ликвидации ВТС и восстановлении самодержавия.
Член комиссий - о сочинении Нового уложения (1730-1738 годы), о горных (1738-1739 годы) и конских (1739-1740 годы) заводах и другое. Губернатор Смоленской (1730-1731/32 годы), Казанской (1731/32-1735 годы) и Ревельской (1735-1736 годы) губерний. В середине 1730-х годов сблизился с А.П. Волынским, совместно с его «конфидентами» обсуждал и редактировал «Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел». Президент Коммерц-коллегии (1736-1740 годы) и Коллегии экономии (1739-1740 годы).
Добился освобождения приписных к поташным заводам крестьян от отправки на строительство судов (1738 год). Член Генерального суда над князем Д.М. Голицыным (1737 год). Глава Канцелярии конфискации и её конторы (1738-1740 годы). Сенатор (1739-1740 годы). В 1740 году арестован и осуждён по делу А.П. Волынского, Генеральным собранием приговорён к смертной казни через четвертование, заменённой урезанием языка и пожизненной ссылкой в Соловецкий монастыре.
В том же году освобождён из ссылки, прощён в 1742 году. Крупный землевладелец и душевладелец (ему принадлежало около 14 тысяч душ крестьян мужского пола). Один из крупнейших коллекционеров своего времени, собирал монеты, книги по богословию, истории, военному и морскому делу, естественным наукам и прочее.
На свои средства в 1730-х годов в Московской губернии построил церкви - Троицы Живоначальной в селе Горетово (ныне деревня Можайского района Московской области), Рождества Пресвятой Богородицы в селе Образцово (ныне посёлок Щёлковского района Московской области), а также Преображения Господня в селе Глазово (не сохранилась).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1740 год).