МУСИН-ПУШКИН ПЛАТОН ИВАНОВИЧ

МУСИН-ПУШКИН ПЛАТОН ИВАНОВИЧ - граф (1716 год), российский государственный дея­тель, Тайный советник (1736 год).

Из ро­да Му­си­ных-Пуш­ки­ных . Сын И.А. Му­си­на-Пуш­ки­на, дя­дя А.Э. Му­си­на-Пуш­ки­на. Учил­ся в Шко­ле ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук (2-я половина 1700-х годов), а так­же морскому де­лу в Ве­ли­ко­бри­та­нии (1715 год) и «по­ли­ти­че­ским нау­кам» в Ни­дер­лан­дах (1716 год; од­но­вре­менно до 1719 года со­сто­ял при пол­но­моч­ном ми­ни­ст­ре в Ни­дер­лан­дах князя Б.И. Ку­ра­ки­не).

Во вре­мя за­гра­нич­но­го пу­те­ше­ст­вия Пет­ра I 1716-1717 года и Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годы вы­пол­нял ди­пло­ма­тические, административные и во­енные по­ру­че­ния в воль­ном го­ро­де Кёльн (1717 год), Да­нии и ланд­граф­ст­ве Гес­сен-Кас­сель (1719 год), Фран­ции (1720-1722 годы; го­то­вил пе­ре­го­во­ры о воз­мож­ном по­сред­ни­че­ст­ве Фран­ции в за­клю­че­нии Ни­штадт­ско­го ми­ра 1721 год), ма­те­ри­аль­но под­дер­жи­вал А.П. Ган­ни­ба­ла, обу­чав­ше­го­ся в Па­ри­же инженерному де­лу. На­зна­чен в по­мощь от­цу асес­со­ром в Московскую кон­тору Се­на­та (1726/27-1728 годы) и в Мо­нет­ную кон­то­ру (с 1734 года Мо­нет­ная кан­це­ля­рия) (1727-1730 годы); совместно с А.Л. Пле­щее­вым и В.Н. Та­ти­ще­вым ор­га­ни­зо­вал государственную пе­ре­че­кан­ку мел­кой мед­ной мо­не­ты. 25.02.1730 года, в пе­ри­од ме­ж­ду­цар­ст­вия, в чис­ле других дво­рян под­пи­сал про­ект ог­ра­ни­че­ния вла­сти Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (ВТС), за­тем - про­ше­ние на имя императрицы Ан­ны Ива­нов­ны о ли­к­ви­да­ции ВТС и вос­ста­нов­ле­нии са­мо­дер­жа­вия.

Член ко­мис­сий - о со­чи­не­нии Но­во­го уло­жения (1730-1738 годы), о гор­ных (1738-1739 годы) и кон­ских (1739-1740 годы) за­во­дах и другое. Гу­бер­на­тор Смо­лен­ской (1730-1731/32 годы), Ка­зан­ской (1731/32-1735 годы) и Ре­вель­ской (1735-1736 годы) гу­бер­ний. В середине 1730-х годов сбли­зил­ся с А.П. Во­лын­ским, совместно с его «кон­фи­ден­та­ми» об­су­ж­дал и ре­дак­ти­ро­вал «Ге­не­раль­ный про­ект о по­прав­ле­нии внут­рен­них го­су­дар­ст­вен­ных дел». Пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1736-1740 годы) и Кол­ле­гии эко­но­мии (1739-1740 годы).

До­бил­ся ос­во­бо­ж­де­ния при­пис­ных к по­таш­ным за­во­дам кре­сть­ян от от­прав­ки на строи­тель­ст­во су­дов (1738 год). Член Ге­не­раль­но­го су­да над князем Д.М. Го­ли­цы­ным (1737 год). Гла­ва Кан­це­ля­рии кон­фи­ска­ции и её кон­то­ры (1738-1740 годы). Се­на­тор (1739-1740 годы). В 1740 году аре­сто­ван и осу­ж­дён по де­лу А.П. Во­лын­ско­го, Ге­не­раль­ным со­б­ра­ни­ем при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни че­рез чет­вер­то­ва­ние, за­ме­нён­ной уре­за­ни­ем язы­ка и по­жиз­нен­ной ссыл­кой в Со­ло­вец­кий монастыре.

В том же го­ду ос­во­бо­ж­дён из ссыл­ки, про­щён в 1742 году. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ло около 14 тысяч душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла). Один из круп­ней­ших кол­лек­цио­не­ров сво­его вре­ме­ни, со­би­рал мо­не­ты, кни­ги по бо­го­сло­вию, ис­то­рии, во­енному и морскому де­лу, ес­тественным нау­кам и прочее.

На свои сред­ст­ва в 1730-х годов в Московской губернии по­стро­ил церк­ви - Трои­цы Жи­во­на­чаль­ной в селе Го­ре­то­во (ны­не де­рев­ня Мо­жай­ско­го района Московской области), Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в селе Об­раз­цо­во (ны­не по­сё­лок Щёл­ков­ско­го района Московской области), а так­же Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня в селе Гла­зо­во (не сохранилась).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1740 год).