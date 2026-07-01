МУСИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУСИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижер, педагог, заслуженнвй артист БССР (1939 год), заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1942 год), народный артист РСФСР (1983 год).
С 1919 года учился в Петроградской (Ленинградской) консерватории как пианист, в 1930 году окончил её как дирижёр (учился у Н.А. Малько, затем у А.В. Гаука). С 1934 года дирижировал Ленинградским филармоническим оркестром (ассистент Ф. Штидри), в 1937-1941 годах главный дирижёр Белорусского филармонического оркестра в Минске.
В 1942 году в эвакуации в Ташкенте, дирижировал там исполнением 7-й симфонии Д.Д. Шостаковича. В 1932-1937 годах и с 1941 года преподавал в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории (профессор с 1961 года).
Один из самых авторитетных педагогов и теоретиков дирижирования, создатель дирижёрской школы. Среди многочисленных учеников: С. Бычков, В.А. Гергиев, О.А. Димитриади, Ю. Домаркас, Т. Курентзис, К.А. Симеонов, В.С. Синайский, Ю.Х. Темирканов, В.А. Чернушенко.