МУСИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУСИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижер, педагог, заслуженнвй артист БССР (1939 год), заслуженный дея­тель ис­кусств Узбекской ССР (1942 год), народный артист РСФСР (1983 год).

С 1919 года учил­ся в Пет­роградской (Ле­нинградской) консерватории как пиа­нист, в 1930 году окон­чил её как ди­ри­жёр (учил­ся у Н.А. Маль­ко , за­тем у А.В. Гау­ка). С 1934 года ди­ри­жи­ро­вал Ле­нинградским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром (ас­си­стент Ф. Штид­ри), в 1937-1941 годах главный ди­ри­жёр Бе­ло­русского фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра в Мин­ске.

В 1942 году в эва­куа­ции в Таш­кен­те, ди­ри­жи­ро­вал там ис­пол­не­ни­ем 7-й сим­фо­нии Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча . В 1932-1937 годах и с 1941 года пре­по­да­вал в Ле­нинградской (Санкт-Пе­тербургской) консерватории (профессор с 1961 года).

Один из са­мых ав­то­ри­тет­ных пе­да­го­гов и тео­ре­ти­ков ди­ри­жи­ро­ва­ния, соз­да­тель ди­ри­жёр­ской шко­лы. Сре­ди мно­го­численных уче­ни­ков: С. Быч­ков, В.А. Гер­ги­ев , О.А. Ди­мит­риа­ди, Ю. До­мар­кас, Т. Ку­рен­тзис, К.А. Си­ме­о­нов, В.С. Си­най­ский, Ю.Х. Те­мир­ка­нов, В.А. Чер­ну­шен­ко.