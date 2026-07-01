МУСЕЙ

МУСЕЙ - грамматик, древне-греческий поэт.

Све­де­ния о жиз­ни Мусея скуд­ны (его иден­ти­фи­ци­ру­ют как од­но­го из ад­ре­са­тов пи­сем со­фис­та Про­ко­пия из Га­зы). Ав­тор эпил­лия в 340 гек­за­мет­рах «Ге­ро и Ле­андр» («Τ&varia;α ϰαϑ’ ‘Ηρ&varia;ω ϰαὶ Λέανδρον») на по­пу­ляр­ный в эл­ли­ни­стической и римской литературе сю­жет; осо­бен­но­сти мет­ри­ки и сти­ля Мусея сви­де­тель­ст­ву­ют о под­ра­жа­нии Нон­ну Па­но­по­ли­тан­ско­му.

В Но­вое вре­мя к по­эме Мусея об­ра­ща­лись К. Мар­ло, Ф. Шил­лер, Ф. Гриль­пар­цер; её сю­жет обыг­ры­ва­ет­ся в по­вес­ти М. Па­ви­ча «Внут­рен­няя сто­ро­на вет­ра».