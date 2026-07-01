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МУСЕЙ
МУСЕЙ - грамматик, древне-греческий поэт.
Сведения о жизни Мусея скудны (его идентифицируют как одного из адресатов писем софиста Прокопия из Газы). Автор эпиллия в 340 гекзаметрах «Геро и Леандр» («Τ&varia;α ϰαϑ’ ‘Ηρ&varia;ω ϰαὶ Λέανδρον») на популярный в эллинистической и римской литературе сюжет; особенности метрики и стиля Мусея свидетельствуют о подражании Нонну Панополитанскому.
В Новое время к поэме Мусея обращались К. Марло, Ф. Шиллер, Ф. Грильпарцер; её сюжет обыгрывается в повести М. Павича «Внутренняя сторона ветра».
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